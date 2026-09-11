美国8月生产者价格指数（PPI）环比上涨0.4%，为今年5月以来最大涨幅，同比涨幅5.4%。数据显示通胀仍有上行压力，令市场感到焦虑，美股承压。

美国股市星期四（9月10日）继续走低，标普500指数收跌0.58%；纳斯达克指数跌0.65%；道琼斯工业指数落0.6%。

RSM US首席经济师布鲁苏拉斯（Joseph Brusuelas）认为，美国强劲的PPI数据与欧洲央行的鹰派立场都表明，全球央行可能将迎来加息周期，这不利于当前或短期内的风险资产表现。

另一方面，在中东战火愈演愈烈的情况下，布伦特原油期货价格在突破每桶100美元（约126新元）后继续上涨，报每桶108.76美元，涨幅1.05%；美国西得克萨斯中质原油期货如今也高达每桶103.91美元，上涨1.4%。

Research首席经济师罗斯（Stephanie Roth）说，当前股市可能得等到美债收益率和油价都下降，才会恢复上涨；例如，若星期五发布的美国消费者价格指数表现疲软，这种情况就有可能发生。

新加坡股市本星期连续第四天收低，海峡时报指数闭市时报5689.75点，下滑0.7%或39.88点。

以下是星期五（11日）可关注的股票：

1. 经营ERA房地产经纪业务的挂牌公司APAC产业（APAC Realty）星期五开市前宣布，提议收购尚未持有的PT ERA Graharealty Tbk（即ERA Indonesia）剩余股份，要价每股250印尼盾（约2新分），总对价约160万新元，预计以现金支付。

ERA Indonesia计划从印尼证券交易所私有化退市，目前APAC产业已持有其约90.6%的已发行股本。

APAC产业称，ERA Indonesia截至今年8月底在印尼主要城市共有103个活跃的成员经纪办事处，和4576名经纪人。“拟议收购及拟议退市旨在提高管理灵活性、降低上市合规成本并提升运营效率。”

APAC产业股价星期四闭市报0.575元，无变动。

2. AJJ医疗科技（AJJ Medtech Holdings）星期五开市前披露，集团的无菌中空纤维血液透析器（sterile hollow fiber hemodialyzer）已在9月9日获得新加坡卫生科学局（HSA）C类产品注册，为该产品在新加坡的商业化与市场拓展活动奠定监管基础。此外，文告称该产品也获得了ISO 13485认证范围的扩展，明确涵盖设计与开发、制造、仓储及分销环节。

文告称，集团计划以新加坡为监管、商业化和市场拓展基地，开拓其他国家和地区的受监管血液透析市场。

AJJ医疗科技股价星期四闭市收报0.3分，下跌25%。

3. IHH医疗保健（IHH Healthcare）闭市后披露，日本东京地方法院已驳回它的独资子公司Northern TK Venture（NTK）针对日本药企第一三共（Daiichi Sankyo）的全部索赔，并判NTK承担诉讼费用。

NTK是在2023年，向东京地方法院提出诉讼，指控第一三共在2018年阻止它收购印度富斯保健（Fortis Healthcare）股权，致NTK蒙受损失。

最新文告写道：“NTK对法院的裁决不予认同，并对自身主张的理据充满信心。”NTK正与法律顾问详细审阅判词，并评估可采取的进一步法律救济。

IHH医疗保健股价星期四收报2.76元，上涨4.15%。

4. 新加坡交易所（SGX）星期四闭市后发文告披露，新加坡股市8月份证券市场交易额同比增长29%，达到433亿元；证券日均交易额（SDAV）也增长35%至22亿元，环比则增长8%。

另外，新加坡市场上个月的衍生品交易量比去年同期下降1%，至2710万份合约；日均成交量（DAV）也减少2%至130万份合约。

新交所指出，本地所有股票板块都有增长，散户尤其积极逢低买入，中小型股的散户参与度环比增加11%，房地产投资信托（REIT）参与度比7月份上升22%。海指成份股成交额同比增加44%，达到15亿元，机构投资者和散户的参与都有提升。

星期四闭市时，新交所股价收跌0.4%，报24.68元。

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