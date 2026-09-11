经营ERA房地产经纪业务的挂牌公司APAC产业（APAC Realty）宣布，拟收购PT ERA Graharealty Tbk（即ERA Indonesia）剩余全部股份，并把它私有化退市，总对价约160万新元。

根据APAC产业星期五（9月11日）开市前披露文告，目前APAC产业已持有ERA印尼约90.6%的已发行股本；对于余下的未持有股份，APAC产业拟议以每股250印尼盾（约2新分）的价格，以现金支付全数收购。

此后，ERA印尼将从印尼证券交易所私有化退市，该公司星期五也在雅加达发布了这一文告。

APAC产业称，此次收购预计不会对集团截至2026年底财年的每股合并有形净资产和每股盈利产生任何重大影响：“拟议收购及拟议退市旨在提高管理灵活性、降低上市合规成本并提升运营效率。”

文告显示，ERA印尼是在2021年6月30日在印尼证交所上市，持有ERA在印度尼西亚的全国总特许经营权。截至今年8月底，ERA印尼在该国各大城市共有103个活跃的成员经纪办事处和4576名经纪人。

APAC产业补充说，拟议收购和退市还须获得ERA印尼临时股东大会的支持，和印尼当局相关监管机构的批准或许可。在满足相关条件的前提下，预计拟议收购和私有化退市将在2027年3月完成。

APAC产业股价星期五开市后截至早间9时45分无变动，报0.575元。