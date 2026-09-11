福布斯首次发布2026年《全球最佳表现银行》榜单，华侨银行（OCBC）和星展集团（DBS Group）双双入榜，且力压中美银行巨头，分别位居全球银行（Global Banks）组别第一和第二名。

福布斯日前公布，在全球银行组别中，华侨银行摘下冠军。据福布斯的资料，华侨银行员工人数为3万3311人，业务横跨全球消费与私人银行、全球批发银行、保险等。

华侨银行在8月7日公布的业绩显示，今年次季净利同比上扬22%至22亿2100万元，超越市场预期。银行也宣布派发每股47分的中期股息，同比增加15%。

针对全年表现，银行预计总收入会保持增长，但净利息收入（net interest income）会因利率波动而小幅下滑。

星展集团则拿下亚军。福布斯的资料显示，目前星展的员工人数为4万零187人，业务涵盖零售银行、中小型企业银行、投资银行、财富管理等。

今年次季，星展集团净利同比走高9%至30亿7900万元，触及历史新高，也优于市场预测的29亿元。星展同时宣布为次季派发每股66分普通股息，以及15分资本返还股息。

此外，星展也上调全年业绩指引，预计全年总营收会超越2025年。

截至星期五（9月11日）下午12时，华侨银行股价上涨0.19%至31.45元；星展股价则走高0.26%至76.99元。

《全球表现最佳银行》榜单由福布斯和市场研究公司Statista合作编制，评估指标包括盈利能力、增长与盈利质量、资本与融资韧性、资产质量与效率。

印度HDFC银行、中国招商银行（China Merchants Bank）、美国银行巨头摩根大通（JPMorgan Chase）则分别排名全球银行组别的第三至第五名。