新加坡交易所正准备向美国机构投资者提供加密货币永久期货，使它成为首家把加密货币热门交易产品带入主流市场的大型传统交易所。

彭博社星期一（9月14日）报道，新交所上个月已向美国商品期货交易委员会（CFTC）提交申请，计划向投资者提供加密货币永久期货，从而接触到更广泛的对冲基金、资产管理公司和自营交易公司。

新交所发言人答复《联合早报》询问时透露，相关申请近期获得美国商品期货交易委员会批准。新交所已准备好立即开始为美国机构客户办理开户和接入手续，标准流程包括客户身份验证（KYC）、存款安排和应用程序接口（API）连接等，通常需耗时两到四周。

发言人说：“目前，我们正积极与美国清算会员展开合作，计划在未来一个月至两个月内，有序地引入客户，将美国资本与我们深厚的亚洲流动性池连接起来。”

新交所没有透露具体落实交易的时间表。去年11月，新交所宣布推出比特币和以太币永久期货。

永久期货是没有到期日的期货合约，已成为加密货币市场的常见交易工具，让交易者能够进行杠杆交易。

随着监管机构对这类产品的态度逐渐转为开放，传统交易所也开始自行推出永久期货产品，进一步加入加密货币衍生品市场的竞争。这个市场的交易规模每月高达数千亿美元。

不过，将永久期货引入传统金融领域，必须做一些改变。以新交所为例，永久期货交易时间为每周五天、每天22.5小时，会员须缴纳35%的保证金，并使用法定货币作为抵押品。

此外，新交所也没有采用部分加密货币平台所使用的自动去杠杆机制（automatic deleveraging）。

尽管加密货币是全天候、每周七天交易，但新交所不认为较短的交易时间会构成问题，因为它瞄准的是特定类型的客户。

新加坡交易所加密货币衍生品主管蓝国聪指出，新交所瞄准的是机构投资者、获认可投资者、专业投资者，这类客户周末并不会进行交易。

目前，加密货币永久期货的流动性主要集中在原生加密货币交易平台。去中心化交易平台Hyperliquid每月处理的比特币和以太币永久期货交易额约为800亿至1000亿美元。

相比之下，新交所自推出永久期货以来的累计交易额约为60亿美元。向美国机构投资者开放这些合约，将考验规模更大的机构客户群能否帮助新交所缩小差距。

蓝国聪说：“无论是期货还是交易所挂牌基金（ETF），美国是加密货币市场中机构参与度最高的地区之一。我认为，我们转向美国市场是很自然的一步。”

拓展美国市场 新交所盼扩大交易量

美国投资者过去主要通过境外平台交易加密货币永久期货。今年5月，美国商品期货交易委员会批准预测市场平台Kalshi，在美国境内推出首个真正的比特币永久期货。

美国商品期货交易委员会主席迈克尔·塞利格（Michael Selig）形容，这项举措是将加密货币市场中流动性最高的细分市场之一，纳入美国监管框架的重要一步。

Hyperliquid等交易平台快速发展，显示永久期货的吸引力。在这些平台上，用户可以交易与各种资产挂钩的合约，包括SpaceX等股票、石油和黄金等大宗商品。

这个情况也引起美国总统特朗普的关注。他上个月表明，塞利格正努力以“完全合规且合法的方式”，将Hyperliquid引入美国市场。不过，特朗普并未给出具体承诺或透露时间表。

新交所认为，将旗下加密货币永久期货引入美国市场的时机已经成熟，预计有助扩大交易量。

根据新交所数据，8月份的比特币和以太币永久期货交易量，分别是2万9655份和6758份。今年前八个月的合约累计交易量达到35万3825份。