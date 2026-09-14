在美国纳斯达克上市、总部设在新加坡和香港两地的理财平台MoneyHero，今年第二季因汇兑损失同比由盈转净亏120万美元（约152万新元）。

根据MoneyHero在上星期五（9月11日）发布未经审计的最新业绩报告，若剔除未实现汇兑影响，公司按固定汇率计算的息税折摊前盈利（EBITDA）在2026年第二季为亏损90万美元，相比去年同期的亏损260万美元同比收窄64%。

MoneyHero今年第二季营收为1580万美元，同比下降13%，公司透露这主要是因为现金奖励模式调整，且新加坡与菲律宾市场业务量下滑所致。

目前，香港仍是公司营收最大的市场，第二季营收达780万美元，占比49.7%。

新加坡市场在今年第二季为MoneyHero带来619万美元的营收，同比下降20.38%，主要因为公司在市场投入大量现金奖励；营收占比为39.3%，仅次于香港。

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整体而言，公司利润率较高的财富管理与保险产品第二季共营收470万美元，占总营收比重从去年同期的27%升至30%。

此外，MoneyHero第二季营收成本同比下降17%，从去年第二季的910万美元降至760万美元，占营收额比重有48%，同比去年的51%稍有改善，公司指出这反映“现金奖励模式推广以及转化效率的提升”。

报告显示，MoneyHero今年第二季共向平台用户发放510万美元的现金奖励，较去年同期激增77%。

不过，截至今年6月底的三个月内，每月独立用户（Monthly Unique Users）平均为370万人，比去年同期的530万人明显下降。

MoneyHero说，这一下滑主要因为公司主动进行战略调整，包括“有针对性地减少转化意向较低的付费获客投入”，同时加强数据分析，以剔除自动化流量。

另一方面，MoneyHero截至第二季末的会员人数同比增长17%，至1010万人左右。

MoneyHero在纳斯达克交易的股价上星期五闭市报0.76美元，共下跌9.53%。