市场担忧人工智能发展步伐放缓，拖累全球科技股走低；与此同时，油价维持高位、长期美债收益率逼近5%，进一步打击市场风险偏好。在多重因素影响下，亚太股市星期一（9月14日）普遍下跌。

新加坡海峡时报指数闭市报5718.02点，上涨22.09点或0.39%。

亚太主要市场中，科技股权重大的韩国Kospi指数领跌，闭市时重挫3.26%，SK海力士和三星电子分别下跌6.35%和4.05%；台湾股市也收跌0.7%，台积电下滑1.24%。

东京股市走低0.81%，其中，受OpenAI不会在今年内上市的消息冲击，作为其主要投资者的软银，开盘后就暴跌13.2%，是三个月来最大跌幅。

此外，上海跌0.07%、深圳跌0.64%，香港和悉尼则分别涨0.45%和0.04%。

新加坡股市星期一全场成交量10亿9000万股，总交易额18亿9000万元。上升股235只，下跌股312只。

30只海指成份股中，10只上扬，14只下跌，六只持平。

涨幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），收涨2.61%至5.11元；其次是大华银行（UOB），上涨2.59%，报42.33元。

跌幅最大的成份股是新加坡交易所（SGX），下跌5.72%，报22.91元；香港置地（Hongkong Land）在闭市时也跌1.18%，报8.38美元。

市场正重新审视Anthropic发出的放缓人工智能呼吁，会否抑制这些科技巨头的资本支出，以及对整个行业供应链盈利预期的潜在挑战。

投资者密切关注星期三（16日）的美联储利率决策，目前押注本月加息的概率已近90%。