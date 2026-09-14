新加坡消费者的财务健康意识显著提升，备有应急基金（emergency fund）的消费者占比高于去年，投资参与度也有所提高。不过，仍有18%的受访消费者财务准备不足。

大华银行星期一（9月14日）发布的最新“亚细安消费者情绪调查”（ASEAN Consumer Sentiment Study）报告显示，67%的受访新加坡消费者已存有三个月到六个月支出的应急基金，比去年上升了六个百分点。

这项调查于今年6月进行，线上访问了来自印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南的5000名消费者，年龄介于18岁至65岁。

调查指出，本地年轻人是储蓄提升最快的群体。新加坡Z世代（18岁到27岁）消费者中，已有58%存有应急基金，比去年高13个百分点；收入相对稳健的Y世代（28岁到43岁）消费者中，则有70%存够应急基金，同比上升7个百分点。

另一方面，今年有59%的消费者表明会将至少10%的实际收入用于投资，比去年多了12个百分点。其中，会进行投资的Z世代本地消费者占比达60%，比去年多23个百分点；Y世代则上升10个百分点至65%。

调查还显示，新加坡消费者财务准备力度有所提升，却仍有进步空间。

今年，符合新加坡金融管理局基本理财规划指南（Basic Financial Planning Guide）至少两项原则的本地消费者占比升至40%，同比增加10个百分点。与此同时，仍有18%的消费者连一项原则都未达到，但这一占比已较去年的22%有所下降。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰受访时说，这个数据多年维持在18%到20%左右，可能体现了不同人生阶段的财务负担变化；例如门槛相对低的应急基金原则，有的消费者会因为组建家庭或开始投资等，导致开销增加而难以达到目标。

至于亚细安范围，调查显示已具备应急基金的消费者占61%；会把至少一成月收入放进储蓄的占比为77%。投资方面，会将至少10%的收入用于投资的亚细安消费者占比为58%；最高的是越南消费者，占比达到63%。

陈光钰受访时还说，外汇市场持续波动，亚细安消费者对以外币计价的存款或投资产品也表现出兴趣，反映出区域消费者对资产多元化配置的需求正在上升。