新翔集团（SATS）与香港上市物流商KLN Logistics Group Limited子公司，将合作在亚洲、欧美开展创新物流解决方案。

两家公司在星期一（9月14日）发布联合文告宣布，新翔集团已与KLN旗下KLN Freight International Limited签署合作备忘录。

联合文告说，这次合作将发挥互补优势，结合新翔集团的全球网络及航空货运处理专长，以及KLN的货运代理及物流专业能力，共同开发解决方案。

合作第一阶段，双方将重点推进两个项目，一是为温度敏感的货物提供端到端温控处理方案；另一个则是对具时效要求的货运提供加急处理服务，并确保运送速度、精准度与可靠性。这类服务可应用于医疗保健等对运输条件要求较高的货物。

文告说，新加坡将成为这些合作项目的首个试点，之后方案可进一步推广至双方的全球网络。

新翔集团星期一股价收报3.87元，跌1.02%。