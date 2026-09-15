进入农历七月房地产市场传统低潮期，新加坡发展商今年8月仅推出116个新私宅单位供销售，卖出153个单位。无论是推出量或销售量都比前一个月少了至少七成。

市区重建局星期二（9月15日）公布的预估数据显示，多数发展商避开农历七月鬼节，不包括执行共管公寓（EC）在内，阳历8月只推出116个新单位，环比减少87%，7月推出的新私宅单位共889个。

上个月推出的116个单位都位于代表中档私宅的其他中央区（RCR）。

至于销售量，8月共售出153个单位， 这比7月731个单位的销售量少了79%。

今年农历七月在阳历8月13日开始，销售量低主要是缺乏新盘供应，无法刺激潜在买家的兴趣。

合登集团（Huttons）首席执行官叶润明指出，虽然销售量低，但8月的私宅中位数尺价仍保持稳定，达每平方英尺2625元，对比7月的2616元尺价，几乎没有变更。

农历七月结束后率先推出的是位于荷兰连路的新私宅项目昂宝苑（Amberwood at Holland），这个项目仅212个单位，叶润明预计9月的新私宅销售量将介于250个至400个。