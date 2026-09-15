欧美城市继续主导2026年《全球城市指数》，占据前十名中的九席。东京排名全球第九，是唯一进入前十名的亚洲城市。新加坡排名全球第29，在亚洲城市中位居第二。

牛津经济研究院（Oxford Economics）星期二（9月15日）发布这项指数。指数根据经济、人力资本、生活质量、环境和治理五个方面，为全球1000座城市排名。

具体来看，纽约、伦敦和巴黎连续两年位居前三名。第四至第八依次是西雅图、旧金山、都柏林、波士顿和圣何塞，苏黎世排第10名。

美国共有30座城市进入全球前100名，主要凭经济和人力资本方面的表现取得较高排名。欧洲城市的优势则在生活质量、环境和治理方面。

新加坡生活质量全球第三 但房价和老龄化问题成挑战

新加坡在全球排第29，在亚洲城市中位居第二，仅次于东京。

细分来看，我国在生活质量方面位列全球第三，主要优势是收入较高、罪案率低和医疗水平良好。

不过，报告也指出，房屋价格高昂以及人口迅速老龄化，是新加坡面对的挑战。

东京综合排名第九，人力资本则位列全球第三。它的优势在于经济规模庞大，企业和大学集中，但也面对与我国相似的问题，例如高住房费用、人口老龄化和工资增长停滞等。

部分亚洲城市的排名明显上升。台北位列第48名，较去年上升12名。牛津经济研究院指出，全球对人工智能相关硬件的需求增加，带动台北经济增长和排名上升。

吉隆坡则从去年的第79名升至第65名。研究院预计，吉隆坡经济从2026年至2030年平均每年增长4.9%。较低的营运成本，加上不断扩大的金融和科技业，有望支持它未来跻身全球前50名。

深圳首次进入全球前100名，排第93名。

研究院预计，中国和印度的城市今后会继续上升，上海的经济规模将在2027年超过旧金山。

五座亚太城市列入“值得关注”名单

报告也列出一批“值得关注城市”（Cities to Watch），即在多个评估方面持续改善，并逐渐形成自身发展动力的城市。亚太区入选的五座城市是班加罗尔、胡志明市、吉隆坡、深圳和塔什干。

研究院指出，这五座城市的发展条件各不相同，但都以生产力增长带动经济发展，并逐步发展更高价值的产业。它们吸引创新企业和高技能人才的能力也在增强。