油价上涨、市场要求放缓人工智能发展的呼声升温，持续打击投资者情绪；与此同时，长期美债收益率涨破5%，升至近20年来高位。在多重因素共同作用下，华尔街隔夜遭遇抛售潮，亚太股市星期二（9月15日）也延续跌势。

新加坡海峡时报指数闭市时下跌79.38点或1.39%，报5638.64点。

辉立证券研究高级投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，新加坡股市星期二跟随大市的谨慎情绪，表现逊于其他区域市场。

他预计，本星期剩余时间，海指会延续上周以来的回调势头，应能守住5580点附近支撑位并横盘整理。

MSCI新兴市场亚洲指数星期二盘中一度下跌超1%，是三周来低点。

主要市场中，受益人工智能板块的首尔和台湾股市，闭市时分别跌0.85%和0.77%，东京微跌0.01%，上海和深圳分别下挫0.54%和0.72%，香港跌1%，悉尼跌0.84%。

新加坡股市全场成交量10亿7000万股，总交易额18亿3000万元。上升股176只，下跌股346只。

30只海指成份股中，多达21只下跌，仅两只上扬，七只持平。

上涨的两只成份股是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和DFI零售集团（DFIRG），分别收涨0.83%和0.57%，报1.21元和3.56美元。

下跌成份股中，华侨银行（OCBC）跌幅最大，闭市时下滑2.67%至31元；其次是怡和控股（JMH），跌2.38%至56.92美元；大华银行（UOB）跌2.36%，报41.33元。