强劲的航空旅行需求，推动新加坡航空集团（SIA Group）在8月份载客人次同比增长3.6%，达到约371万人次。

集团星期二（9月15日）公布的营运数据显示，新航（Singapore Airlines）本身的载客人次比去年8月增加0.9%至234万人次，旗下酷航（Scoot）则劲升8.5%至137万人次。

集团指出，8月份客运公里数（revenue passenger-km）上扬1.5%，但客运能力或可用座位公里数（available seat-km）增长3.5%。

由于客运量增幅落后于客运能力，集团8月的载客率（passenger load factor）同比下降1.6个百分点至86.4%；新航的载客率下跌2.2个百分点至84.7%，酷航则增长0.3个百分点，达到92.2%。

其中，东亚、欧洲及西南太平洋航线区域的载客率都同比有所下降。

货运方面，集团8月份货运吨数（Cargo and mail carried）同比增长3.9%，货运量（cargo load）增长2.8%，货运能力（cargo capacity）则同比下降0.7%，主要受飞机维修活动影响。因此，货运载货率（cargo load factor）提升了2个百分点，达到57.2%。

集团说，各区域市场货运需求保持强劲，但欧盟从7月起实施的小包裹税政策，使得运往欧洲的电商货运量有所放缓。

截至8月底，新航集团的客运网络覆盖35个国家和地区的136个目的地。其中，新航本身服务78个目的地，酷航服务84个目的地。货运网络则覆盖了36个国家和地区的139个目的地。

新航股价在星期二闭市时下跌0.3%，报6.61元。