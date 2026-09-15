美国10年期国债收益率突破5%，加上油价升高重新点燃通胀担忧，投资者对美国联邦储备局本星期加息的预期进一步升温，全球股市和大宗商品市场再现波动。

受访分析师指出，市场已开始反映美联储可能重新加息的风险，美国利率走势预料维持高位，本地利率则预料较为缓慢地跟随调整。预计今年底前，新元隔夜利率（SORA）在1.40%左右波动。

美联储将在美国时间星期三（9月16日）下午公布最新利率决定。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场目前预期美联储加息的概率已超过90%。如果落实，这将是美联储自2023年以来首次加息。

金融市场在等待美联储利率政策出炉前出现波动。美国10年期国债收益率星期二（15日）一度升至5.0266%，创下2007年以来的高点。

亚洲股市星期二普遍下跌，新加坡股市是区域表现最弱的市场之一，收跌1.39%。香港股市跌1%，韩国股市跌0.85%，东京股市微跌0.01%。

与此同时，国际油价持续走高，布伦特原油一度逼近每桶110美元，促使市场担心能源价格上涨将进一步推高通胀。截至星期二傍晚6时，布伦特原油上涨1.92%，报每桶107.71美元；美元指数上升0.14%，报99.601；金价下跌0.59%，报每安士4274.40美元。

市场预计美联储将加息25个基点

华侨银行汇率及利率策略主管张淑娴指出，美国8月份通货膨胀数据升高，加上近期就业人数增幅高于预期，以及地缘政治紧张局势升级和油价上涨，都可能促使美联储采取更紧缩的政策，以防范通胀风险重新升温。

张淑娴预计，美联储在9月联邦公开市场委员会（FOMC）议息会议上将加息25个基点，把联邦基金利率目标区间提高至3.75%至4%。

至于新加坡利率走势，她指出，由于复合SORA具有滞后性，本地利率走势预计会相对缓慢，并逐步调整，年底前将在1.40%左右波动。

辉立证券研究固定收益分析师陈芷忆则说：“SORA主要由国内新元流动性状况所决定，并不会与联邦基金利率同步变动。 因此，美联储利率决定对SORA的影响应该相对有限。”

新加坡金融管理局数据显示，三个月SORA目前为1.1977%。

安联投资亚太区固定收益首席投资总监曾铮同样认为，美国8月份高于预期的消费者价格指数，很可能已消除继续等待加息的理由，而整体宏观经济环境也持续指向更高的利率水平。联邦公开市场委员会这次预计将加息25个基点。

通胀数据长期超出目标水平 美联储公信力受到审视

曾铮说，美国通胀多年来一直高于目标水平，美联储的公信力正受到审视。因此，市场将关注美联储主席沃什能否以实际行动落实近期的言论。尽管他承诺推动更广泛的政策框架转变，让市场对美联储未来的政策反应机制产生不确定性，但从近期言论来看，恢复价格稳定仍是首要任务。

兴业银行首席经济师颜圣充指出，推动债券市场抛售的关键因素主要包括通胀风险日益根深蒂固、海外投资者持续抛售美国国债，以及投资者担忧美国财政状况和债务的可持续性。

不过，他认为，市场对美国债务可持续性的担忧可能被夸大。事实上，美国财政部仍有很大的灵活性，可以通过债务管理操作调整政府的融资结构，包括采取类似“扭转操作”（Operation Twist）的方式，增加发行短期证券，同时回购较长期美国国债，以吸收市场上过剩的久期供应。

这些措施也可配合美国财政部现有的国债回购计划。美国财长贝森特此前曾为有关计划预留超过400亿美元。