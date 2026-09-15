本地企业对今年第四季的商业展望虽略有改善，但面对充满不确定性的市场环境，整体仍持谨慎乐观态度。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）星期二（9月15日）发布最新一期的商业乐观指数（Business Optimism Index）显示，在连续三个季度走弱后，该指数在今年第四季小幅回温，从上一季的增4个百分点升至增4.3个百分点，但仍低于去年同期的4.5个百分点。

商务信贷资料中心每季度对新加坡主要产业的200名企业主和高管进行调查，了解他们对下一季销售量、净利、招聘、新订单、库存及销售价格等六方面的展望。

环比来看，今年第四季调查的六大指标中，销售量和净利都从第三季的上升8.15个百分点，预期改善至上升8.89个百分点；销售价格从上一季的增2.21个百分点，小幅上扬至2.22个百分点。

招聘预期显著好转，在第三季大幅放缓至仅增0.77个百分点后，第四季升温至增2.96个百分点。

新订单第四季展望增速收缩至0.74个百分点，库存指数则持平于增2.22个百分点。

若对比去年同期，销售量和净利预期第四季增幅将扩大至升8.89个百分点；库存同比回弹至增长区间，从降0.85个百分点升至增2.22个百分点。

本地企业的销售价格、新订单和招聘展望都同比走弱，销售价格增幅从上一年的增10个百分点大幅降至增2.22个百分点，新订单增速回落至升0.74个百分点，招聘预期也走弱至增2.96个百分点。

分行业来看，金融、服务和交通行业对第四季商业情绪维持相对积极，主要因为大多数指标仍处于扩张区间。

制造业商业情绪在第四季有显著改善，这主要得益于销售量和净利预期增速加快，销售价格、新订单和招聘预期回温至增长区间，库存水平也预计加速增长。

不过，批发贸易业与建筑业的信心指数在第四季持续走弱，主要与库存水平和招聘预期下滑有关。批发贸易业的库存水平跌至收缩区间，招聘情况也未见改善；建筑业则预计库存水平和招聘意向都将转弱。

商务信贷资料中心总裁谢慧卿说，新加坡整体商业情绪的改善说明企业信心正在企稳，特别是在人工智能（AI）相关业务持续增长的推动下，制造业多项关键指标已出现复苏态势。

不过，她也指出，尽管情绪稍有回温，新加坡企业对如今错综复杂的经营环境仍感到谨慎乐观。“展望2026年最后一个季度，本地企业仍须保持审慎并灵活应变，在把握增长机遇的同时，妥善应对不断变化的市场状况和外部的不确定性。”