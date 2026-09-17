随着更多组屋陆续落成，市场对超市需求有望增加，新加坡杂货零售业的盈利预计保持韧性，DFI零售集团（DFI Retail Group）和昇菘集团（Sheng Siong Group）的长期增长备受看好。

新加坡兴业银行（RHB Singapore）星期三（9月16日）发表报告指出，新加坡杂货零售业具有防御性，盈利抗跌能力较强，加上新店扩张和营运效率改善等因素，预计为未来数年的盈利增长提供支撑。

2025至2028财年期间，昇菘集团的盈利年复合增长率预计达到8%，DFI为10%。

报告说：“昇菘集团的长期增长动力预计来自新店开张，DFI则继续朝着提升营运效率的方向迈进。”

报告认为，未来几年随着建屋发展局持续兴建新组屋和社区，市场将出现更多超市供应。新社区人口增加，以及现有社区人口密度提高，都将带动市场对超市的需求。

昇菘集团目前在新加坡共有90家门店，高于2021年的64家。公司2025财年开设的12家新店，将在2026财年带来完整12个月的盈利贡献，2027财年的增长则预计由至少七家新店推动。

为了支持门店网络扩张，昇菘集团正在双溪加株（Sungei Kadut）兴建新的配送中心，预计2029年完工。新配送中心的容量可支持超过120家门店。

新加坡兴业银行给予昇菘集团“买入”评级，目标价3.59元。截至星期四（17日）上午10时40分，公司股价持平于3.24元。

至于DFI，报告认为，公司剥离新加坡食品零售业务后，盈利表现有望改善。这方面业务过去拖累集团盈利，但剥离后，集团其余业务的盈利能力相对稳健。

DFI去年把新加坡冷藏公司和巨人超市，以1亿2500万元脱售给马来西亚零售集团Macrovalue。

此外，DFI继续通过改善营运效率，推动门店网络增长和利润率改善。报告预计，公司旗下健康与美容产品零售店Guardian将在东南亚继续扩张，便利店连锁品牌7-Eleven则有望拓展中国南部市场。

DFI管理层在公布2026年上半年业绩后，也上调全年盈利指引，预计2026年盈利为2亿8500万美元至3亿零500万美元（约3亿6400万新元至3亿9000万新元），高于此前预测的2亿7000万美元至3亿美元。

报告给予DFI“买入”评级，目标价5.03美元。截至星期四上午10时30分，公司股价报3.43美元，下跌0.58%。

报告提醒，消费支出增长低于预期、门店扩张速度放缓，以及成本高于预期，都可能压缩利润率并拖累盈利。但它认为，尽管存在这些风险，必需消费品领域的需求预计保持韧性。