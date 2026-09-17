星展集团控股（DBS Group Holdings）今年扩充了黄金储存能力，支持新加坡发展成为一个重要黄金中心的目标，其他银行也在考虑类似举动。

彭博社星期四（9月17日）报道了这个消息。

东南亚最大的银行星展银行星期三（16日）在回复彭博社置评请求的邮件中指出，星展今年增加了金库存储空间，以满足私人财富客户和机构客户日益增长的需求。

据知情人士向彭博社透露，华侨银行（OCBC）也已就获取更多存储空间事宜，与贵金属仓储服务商进行了接洽。

另一名知情人士透露，德意志银行（Deutsche Bank）也在考虑扩大存储规模。

这些知情人士指出，各银行金库扩容的具体规模尚在讨论之中，相关计划也可能发生变动。由于讨论内容属于机密，他们要求不公开身份。

扩充金库容量对于新加坡计划推出的黄金清算系统至关重要，这也是新加坡致力于成为全球贵金属中心战略的一部分。所有清算银行都需要具备足够的容量，以存储和交割大量的金块或金条。

银行通常会委托物流服务商来管理黄金的存储与运输，不过也有部分银行、包括总部位于新加坡的大华银行，自行运营金库。

第三方服务商会在私人设施内租赁存储空间，例如位于新加坡、由一名加密货币亿万富翁拥有的高安保设施“Le Freeport”，这个设施素有“亚洲诺克斯堡”（Asia’s Fort Knox）之称。诺克斯堡是美国著名的金库所在地。

Le Freeport的运营商在5月接受采访时指出，近年来黄金仓储需求不断增长，公司的地下金库空间已近饱和。据几名知情人士透露，一些银行可能无法将金条存放在这个设施的地下金库中，那里一直是银行的首选存储地点，因为地下金库安保级别更高且承重能力更强，允许堆叠更多金条。

新加坡正与区域竞争对手香港展开角逐。香港已于7月启动了一项新清算系统的试运行，并积极争取外国银行将黄金存放在当地。据参与相关讨论的人士透露，新加坡也在考虑设立一个针对在本地交易和结算的黄金价格基准，这与香港7月推出的代码为HAU的黄金价格指标类似。

德意志银行发言人拒绝置评。华侨银行发言人表明，自涉足实物黄金业务以来，银行观察到市场兴趣“稳步增长”，尤其是来自私人银行客户的需求。新加坡金融管理局（MAS）发言人在回应彭博社的询问时，援引了新加坡副总理颜金勇此前关于建立本地黄金清算系统计划的讲话。

据运营商数据，新加坡目前的私营设施至少可存储2200公吨黄金：其中Le Freeport可容纳1700公吨，另一个金库The Reserve可容纳500公吨。香港则承诺在三年内将总仓储能力扩大至2000公吨。