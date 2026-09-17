新加坡华侨银行进一步延续与中国宁波银行的合作伙伴关系，签署一项为期10年的新战略合作协议，以把握亚细安和大中华区日益增长的商业、贸易、财富及投资机遇。

华侨银行星期四（9月17日）发文告宣布合作协议的签署，并指出华侨银行与宁波银行的合作，进一步巩固了华侨银行在促进中国与亚细安跨境资金流动方面的作用。

这促使华侨银行的业务取得强劲增长，尤其是在过去10年间。2025年，首次与华侨银行建立业务关系、并进军亚细安市场的中国企业数量创下50%的增幅纪录。

华侨银行2006年购入宁波商业银行（宁波银行前称）12.2%股权，2014年的持股达到最高允许的20%，并在2017年通过签署一份为期10年的战略合作协议，再次重申了长期承诺。

在新的10年协议下，华侨银行将继续提供在最初协议中设立的500万美元（约638万新元）培训津贴，用于支持与宁波银行开展的员工培训、知识共享、员工借调及领导人交流计划。两家银行共超过1000名员工已从中受益。

协议由华侨银行集团首席执行官陈德隆，以及宁波银行行长冯培炯共同签署。

陈德隆说：“宁波银行是不可或缺的战略伙伴。在过去二十年里，我们建立了一段堪称外资银行与中国银行之间最成功的合作关系之一。双方的合作在批发银行业务和财富管理领域产生了显著的协同效应，为两家银行的业务版图创造了可观的价值。”

陈德隆也表明，更新10年期合作协议反映出两家银行之间的深厚信任，以及对亚细安—大中华走廊发展轨迹的共同信念。

“我们一直充分发挥双方优势互补，以加速达到跨境增长和财富目标。在未来10年和更长时间里，我们将做更多。”

宁波银行是中国领先的商业银行之一，也是中国21家国内系统重要性银行之一。截至今年9月11日，按市值计算，宁波银行是中国最大的城市商业银行。

今年上半年，宁波银行的净利达166亿人民币（约32亿新元），比2025年上半年增加了12%。凭借它强大的企业、中小企业和零售业务网络，华侨银行得以接触到日益增长且正在寻求中国以外（包括亚细安）商机的中国客户群体。