美国联邦储备局如市场预期开启三年来首次加息后，亚太股市星期四（9月14日）涨跌互现，新加坡海峡时报指数闭市时上涨0.45%或25.11点，报5660.52点。

亚太主要市场中，东京股市上扬0.33%，台北涨0.96%，悉尼涨0.41%；上海和深圳则分别下挫0.41%和0.33%，香港也跌0.44%，首尔也收跌0.04%。

新加坡股市星期四全场成交量13亿3000万股，总交易额16亿5000万元。上升股276只，下跌股232只。

30只海指成份股中，多达21只上扬，四只下跌，五只持平。

涨幅最大的扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上涨1.78%至5.14元；大华银行（UOB）和城市发展（CDL）分别走高1.63%和1.37%，报41.88元和8.14元。

跌幅最大的是DFI零售集团（DFIRG），闭市时收报3.41美元，下挫1.16%；其他几只下跌股跌幅介于0.26%至0.49%。

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