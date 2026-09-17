升级版中国—亚细安自由贸易区（CAFTA 3.0）带来的新机会，吸引超过30家新加坡参展机构随团到广西南宁参加第23届中国—亚细安博览会（CAEXPO）。

组团参展的新加坡工商联合总会（SBF）星期四（9月17日）指出，新加坡参展机构寻求自由贸易区的新机会，“尤其是数码贸易、绿色经济和供应链方面”。

这个博览会在9月17日至21日举行，贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲在出席博览会开幕礼过后，特地走访了新加坡国家展棚。

这个新加坡国家展棚汇聚了5家企业、4个政府间及国家级项目，以及12家商会与协会。连同新加坡商品展棚在内，新加坡参展团共有30多家参展机构，其中包括12家首次参展的企业，业务涵盖食品、医疗保健、教育、制造、可持续发展、专业服务、物流及特殊贸易等多个领域。

参加中国—亚细安博览会的新加坡商家，包括在新加坡商品展棚的品牌经营商。贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲（左二，蓝衣者）在博览会开幕礼过后，由新加坡工商联合总会会长李坚辉（左一）陪同到场参观。（新加坡工商联合总会提供）
参加中国—亚细安博览会的新加坡商家，包括在新加坡商品展棚的品牌经营商。贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲（左二，蓝衣者）在博览会开幕礼过后，由新加坡工商联合总会会长李坚辉（左一）陪同到场参观。（新加坡工商联合总会提供）

新加坡国家展棚的参展机构包括新加坡必博人力资源服务公司（BIPO）、星展银行（DBS Bank）、CAMEX、太平船务（PIL）和新加坡国际港务集团（PSA International）；新加坡商品展棚的参展商包括海士私人有限公司（Hai’s Brand）、金队(Kim’s Duet）品牌厂商金源源咖啡制造商私人有限公司（Kim Guan Guan Coffee Roaster）、经营思新学院（SISH Institute）的楷新国际教育集团（KinderWorld International Group）、联福药业公司（Luen Fook Medicine）、THELN集团和星标（Three Star Brand）品牌厂商四海达药业公司（See Hai Tat Medical Hall）。

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新加坡工商联合总会会长李坚辉说：“CAFTA 3.0将助力企业更便捷地进行数字贸易、发展绿色解决方案并构建更具韧性的供应链。新加坡企业积极参与中国—亚细安博览会，这既体现了它们对‘中国—亚细安’这一经贸通道的信心，也彰显它们建立持久合作伙伴关系的强烈意愿，旨在为工商界创造更丰硕的成果。”

工商总会指出，今年是新中建交36周年，总会举办了“新加坡日”座谈会，旨在展示新加坡如何利用互联互通优势和数字能力，支持中国企业拓展亚细安市场。此外，“新中友谊之夜”活动汇聚各行业商界领袖，共同建立合作伙伴关系并探索新的合作领域。

新加坡商业领袖也将参与主要的论坛活动，包括中国—亚细安商业领袖论坛，中国—亚细安商业理事会常年会议，以及中国—亚细安工商协会领袖联合会议。