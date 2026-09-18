美国10年期国债收益率回落，现货金价上涨。美市星期四（9月17日）反弹，结束连续三个交易日的跌势。

标普500指数涨1.1%，道琼斯工商指数涨0.6%，纳斯达克指数涨1.7%。科技股普遍上涨，其中费城半导体指数涨3.1%。

路透社报道，沙特阿拉伯据报通过阿曼向亚洲炼油商提供额外原油装运，并寻求在数日内恢复东西向输油管道约一半的运力。

有关消息传出后，市场对中东供应中断的忧虑有所缓和。布伦特原油期货星期四下跌1%，收报每桶104.82美元。

亚洲市场也在等待日本央行星期五（18日）公布议息结果。路透社调查显示，市场普遍预期日本央行将加息0.25个百分点，把政策利率调高至1.25%。

新加坡海峡时报指数星期四涨25.11点或0.45%，闭市报5660.52点。

以下是星期五可关注的股票：

1）悦榕控股（Banyan Tree Holdings）：集团星期四宣布，已完成收购南非酒店管理公司Newmark Hotels & Reserves的70%股权。Newmark在非洲七个国家管理26家酒店、旅舍和保护区，这项收购将进一步扩大悦榕控股在非洲的酒店管理业务。集团计划在第二阶段收购余下30%的股权，两阶段交易总值估计约6000万元。

第二阶段的收购价将按Newmark截至2030年2月底财年的实际业绩厘定。交易由集团内部资金支付，无须获得股东批准。悦榕控股星期四（17日）闭市报0.495元，股价无变动。

2）IHH医疗保健（IHH Healthcare）：集团星期四披露，集团控股的印度医院集团富斯保健（Fortis Healthcare）星期三（16日）向印度最高法院申请上诉，要求推翻德里高等法院8月31日下令审查相关交易的裁决。法院要求审查的交易涉及富斯保健、IHH医疗保健和印度联通保健信托（RHT Health Trust）。

这起法律程序源自日本制药公司第一三共株式会社（Daiichi Sankyo）追讨仲裁赔偿的案件，目前仍在进行。IHH医疗保健星期四闭市报2.45元，跌3.16%。

3）墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）：公司星期四披露，截至8月31日，现金及银行存款只有1000元，净负债达928万9000元，未计入合资企业投资。公司原获新交所批准动用2500万泰铢（约100万新元）作为营运资金，但有关批准已经失效。公司也未在2025年12月31日的限期前签署反向收购的正式协议，这已触发公司从新交所自愿除牌的条件。

公司说，仍在同潜在交易方磋商，并研究下一步安排。墨丘利资本投资股票最近一次成交是在2023年6月23日，报1.6分。

4）亚斯达卡控股（Astaka Holdings）：公司星期四完成十合一股份合并。股东原有的每10股合并为一股，股票改用新代码9SY交易，每手为100股。新代码9SY在星期四没有成交；合并前的旧代码42S最后于星期一成交，报1.6分。

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