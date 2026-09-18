在7月租赁量创历史新高后，新加坡8月非有地私宅租赁交易量回落，租金价格则与7月持平。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期五（9月18日）公布的预估数据显示，8月非有地私宅租赁量环比下降13.6%，从7月的9627个单位，降至8318个单位。

8月整体租金保持平稳，但各区出现分化。与7月相比，核心中央区（CCR）和其他中央区（RCR）租金价格分别上涨0.7%和0.6%，中央区以外（OCR）租金则下降0.4%。

与去年8月相比，整体非有地私宅租金同比上涨2.5%。其中，核心中央区以3%的涨幅领先，其他中央区上涨2.2%，中央区以外上涨2%。

尽管8月租赁量环比下滑，但同比仍增长4.5%，并且比过去5年平均水平高出11.6%。

分区域来看，8月的非有地私宅租赁交易中，中央区以外占35.2%，其他中央区占34.1%，核心中央区占30.8%。

农历七月或致部分交易推迟

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，需要注意的是，8月私宅租赁市场放缓，发生在7月异常活跃之后，当时非有地私宅租赁量创下新高。并且，恰逢农历七月（中元节或俗称“鬼月”），一些租户或房东可能推迟交易。

他补充说：“8月份的租赁量仍高于去年同期水平和历史平均水平，表明潜在需求依然存在。”

他也指出，尽管租赁量环比减少但整体租金稳定，说明需求减弱并未对价格造成普遍的下行压力。不过，区域市场出现分化，表明租户仍然具有选择性。

他预计，未来几个月租赁量可能会继续波动。价格则更有可能保持总体稳定或小幅波动，而不是出现持续大幅下跌。