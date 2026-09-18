SC Capital Partners Group据传以2亿7600万元脱售位于盛港的河滨坊（Rivervale Mall）商场。

根据《商业时报》报道，泰籍富商谢崇洲（Suchad Chiaranussati）创办的SC Capital Partners把这座商场卖给与Master Contract Services有关的买家。

若按8万1150平方英尺的可出租面积计算，每平方英尺价格相当于3401元，净收益率为4.7%。

SC Capital Partners是在2019年以2亿3000万元，向美国房地产投资基金AEW买下河滨坊，而AEW是在2015年，以1亿9050万元向凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust），收购这座商场。

AEW曾为商场进行装修，包括把部分可储蓄空间改建成餐饮区。

河滨坊位于河谷弯（Rivervale Crescent）及河谷通道（Rivervale Drive）交界处旁。这座商场属于99年地契，目前还剩约70年。

这笔交易预计会在9月完成。负责处理这项交易的房地产经纪公司第一太平戴维斯（Savills），对于《商业时报》的相关询问表示不愿置评。