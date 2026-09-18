市场已完全消化美国联邦储备局加息影响，油价回落，科技股反弹，亚太股市星期五（9月18日）跟随华尔街隔夜涨势而收高。新加坡海峡时报指数连续收跌，闭市时报5656.11点，下滑0.08%或4.41点。

亚太主要市场中，科技股领涨，提振市场风险偏好，首尔和台湾股市分别走高2.66%和1.93%。悉尼也涨0.13%。

中国股指受美中元首下周会晤有望缓解贸易紧张局势的消息提振。上海和深圳分别上扬0.94%和1.72%，香港也涨0.6%。

日本央行如市场普遍预期宣布加息，日元随即走软，提升日本企业海外收益换算回日元后的价值，带动股市上涨1.38%。

新加坡股市交投活跃，星期五全场成交量17亿8000万股，总交易额31亿7000万元。上升股303只，下跌股273只。

30只海指成份股中，八只上扬，16只下跌，六只持平。

涨幅最大的香港置地（Hongkong Land）上扬2.61%至8.64美元；跌幅最大的DFI零售集团（DFIRG）延续跌势，闭市时报3.12美元，下挫8.5%。