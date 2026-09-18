印度尼西亚煤炭业巨头安迪（Andi Syamsuddin Arsyad）收购煤炭公司巴彦资源（Bayan Resources）30%的股份。交易完成后，他有望成为全球最大的煤炭生产商之一。



彭博社引述一份于星期四（9月17日）发布的证券交易所公告，安迪于周三（16日）同意通过旗下的 Jhonlin Baratama公司，收购巴彦资源创办人刘德光（Low Tuck Kwong）和女儿刘伊凌手中共30%的股权。不过，这项交易仍需满足一些条件。



别名为“哈吉·伊山”（Haji Isam）的安迪，一直想方设法掌控巴彦。



虽然巴彦并未公开收购价格或其他详情，但有消息人士说，安迪在9月初提出以30亿美元（约38亿新元）现金收购巴彦62%的股权。这意味着巴彦的估值大约是48亿美元。



在印尼上市的巴彦资源股价星期五（18日）收涨20%，是一个月来的最高盘中涨幅。

安迪曾在2024年印尼总统大选期间斥资大笔资金支持普拉博沃，目前负责监管多项政府重大项目，其中包括位于巴布亚（Papua）的一幅面积为100万公顷的粮食种植项目。



根据彭博社7月的一篇报道，Jhonlin集团今年向政府申请采挖6000万公吨的煤炭；巴彦在2025年采挖了约6800万公吨的煤炭。