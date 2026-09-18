金价星期五（9月18日）升至一周新高，并有望取得四周以来首次单周上涨。

黄金现货价格一度上涨至每安士4398.35美元（约5622.77新元），截至晚上10时左右，回落至4351美元。



据路透社报道，油价下跌缓解了人们对长期通货膨胀压力的担忧，不过，美元走强限制了金价的涨幅。



黄金期货价格则下跌0.2%至4390.80美元。



美国EverBank全球市场总裁加夫尼（Chris Gaffney）说：“油价回落减轻了通胀压力，因为石油一直是整体通胀的主要推手……此前，贵金属投资者曾预期美国会加息，并大量建立看跌仓位，试图利用预期的金价抛售获利。如今，这些仓位正迅速被平仓。”

他预测，黄金目前正测试4400美元至4440美元附近的阻力位，若能突破阻力，金价料会进一步上涨。



油价下跌在一定程度上缓解了通胀忧虑，但中东供应中断的风险，仍是市场关注的焦点。

油价在星期五连续第三个交易日下跌。市场对沙特供应中断的担忧有所缓解，影响力超过了中东冲突可能扩大的忧虑。

布伦特原油期货下跌1.65美元，跌幅1.6%，报每桶103.17美元。美国西得州中质原油（WTI）期货下跌61美分，跌幅0.6%，报每桶101.30美元。

基准布伦特原油价格本周预料将出现三周以来首次单周下跌，目前累计下跌1.4%。

另一方面，美国联邦储备局日前提高利率，并暗示接下来数月会再次加息。尽管黄金传统上被视为抗通胀工具，但利率上升会增加生息资产的吸引力，从而降低黄金的吸引力。



此外，日本央行将利率上调至31年来的新高，并暗示准备继续推高借贷成本，这可能让投资者转向债券市场。



与此同时，印度目前的黄金需求较为低迷，买家因预期价格下跌而推迟购买；而在中国，受强劲投资需求的支撑，黄金溢价保持稳定。