针对6月底时，前审计师对飞凡有限公司（UnUsUaL Limited）2026财年财报出具“无法表示意见”，公司委任的独立会计顾问认为，公司部分会计处理适当，但一项投资应重新分类，并须进行预期信贷损失评估。

这家演唱会主办商星期五（9月18日）闭市后发布文告，披露上述进展。

根据文告，公司前审计师CLA Global TS Public Accounting Corporation，此前对截至今年3月底的财报出具“无法表示意见”声明后，飞凡委任PKF-CAP Advisory Partners提供独立的非鉴证会计咨询。

文告显示，PKF-CAP提出三点看法：

一、公司合作协议产生的收入，应反映相关安排的净经济回报，并作为以公允价值计入损益的金融资产确认。公允价值的变化可列入集团收入。

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二、早前演唱会和合作协议产生的贸易应收款转为金融资产，做法恰当。不过，目前列为“按摊余成本计量的其他投资”的金额，更适合归类为“应收贷款”。

三、这项按摊余成本计量的资产，从最初确认日起，就须进行预期信用损失（ECL）评估，并按照新加坡会计准则进行正式的减值评估。

飞凡公司强调，PKF-CAP所进行的工作属于非鉴证性质的会计咨询服务，并非审计。PKF-CAP也没有受聘评估前任审计师出具“无法表示意见”是否恰当、前任审计师所掌握的审计证据是否充分、前任审计师所执行的审计程序是否足够、是否符合新加坡交易所的上市规定，以及相关合约安排的商业实质、法律效力或可执行性。

PKF-CAP的结论是根据公司管理层及董事会提供的文件、资料、解释和声明作出。

公司已委任Nexia Singapore PAC为新审计师，独立评估相关交易，并对相关会计处理和财务报表影响得出自己的结论。

飞凡公司股价星期五收报0.024元，无涨跌。