工商总会：80%新加坡企业面向未来发展准备不足 推FRBI指数助企业自测提升
新加坡工商联合总会联合波士顿咨询公司等企业机构发布面向未来企业指数（FRBI），本地企业可自测在面向未来发展时还须做好哪些准备。工商联合总会执行总裁郭柄汛（左一）指这就像为企业做“健康体检”，并提供咨询或合作机会，像“医疗团队”一样助企业提升健康状况。 （周国威摄）
在面向未来发展的准备程度方面，仅20%受访新加坡企业自测后正处于进展中，80%企业仍在相对起步的阶段。
新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）星期一（9月21日）与合作伙伴联手推出新指数“面向未来企业指数”（Future Ready Business Index，简称“FRBI”），作为企业自测工具，帮助企业评估在面向未来发展时还需要加强哪方面能力，并提供相关项目与合作伙伴机会。
指数是由波士顿咨询公司（BCG）设计，由工商联合总会、星展银行、新加坡企业发展局（EnterpriseSG）和本地会计与咨询公司RSM Singapore合作推出。
在正式发布指数工具前，工商总会与合作伙伴已对102家新加坡企业开展试点测试，并根据企业结果和反馈调整指数与问题设计。
数据显示，当前有80%的本地企业在面向未来发展时仍未就绪，准备程度处于萌芽（Nascent）或新兴（Emerging）的分别约有36%和44%；另外，仅20%仍在发展阶段（Progressing），尚未有企业已完全准备就绪面向未来。
工商总会执行总裁郭柄汛在媒体简报会上指出，新推出的FRBI并不是简单地让企业拿到分数，而是要帮助企业定期做“健康体检”，以识别最关键的问题或差距所在，助企业聚焦资源加速推进面向未来发展准备。
更重要的是，企业在获得数据后也能得到“医疗团队”协助解读不同指标数据，并提供更多可落实的帮助。
郭柄汛补充说：“就像体检套餐通常包含一次咨询服务，如果咨询后发现某些方面存在隐患，医生会建议进行更深入的专项检查；这正是我们推行FRBI的理念所在。”