在面向未来发展的准备程度方面，仅20%受访新加坡企业自测后正处于进展中，80%企业仍在相对起步的阶段。

新加坡工商联合总会（Singapore Business Federation）星期一（9月21日）与合作伙伴联手推出新指数“面向未来企业指数”（Future Ready Business Index，简称“FRBI”），作为企业自测工具，帮助企业评估在面向未来发展时还需要加强哪方面能力，并提供相关项目与合作伙伴机会。

指数是由波士顿咨询公司（BCG）设计，由工商联合总会、星展银行、新加坡企业发展局（EnterpriseSG）和本地会计与咨询公司RSM Singapore合作推出。

在正式发布指数工具前，工商总会与合作伙伴已对102家新加坡企业开展试点测试，并根据企业结果和反馈调整指数与问题设计。

数据显示，当前有80%的本地企业在面向未来发展时仍未就绪，准备程度处于萌芽（Nascent）或新兴（Emerging）的分别约有36%和44%；另外，仅20%仍在发展阶段（Progressing），尚未有企业已完全准备就绪面向未来。

工商总会执行总裁郭柄汛在媒体简报会上指出，新推出的FRBI并不是简单地让企业拿到分数，而是要帮助企业定期做“健康体检”，以识别最关键的问题或差距所在，助企业聚焦资源加速推进面向未来发展准备。

更重要的是，企业在获得数据后也能得到“医疗团队”协助解读不同指标数据，并提供更多可落实的帮助。

郭柄汛补充说：“就像体检套餐通常包含一次咨询服务，如果咨询后发现某些方面存在隐患，医生会建议进行更深入的专项检查；这正是我们推行FRBI的理念所在。”