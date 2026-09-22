接下来全球金融环境预计会进一步收紧，全球金融市场的稳定面对更高风险。不过新加坡企业、家庭和金融业的资产负债表良好，加上新加坡金融环境提供支撑，预计会保持稳健。

新加坡金融管理局星期二（9月22日）发布年度《金融稳定报告》，报告中多次提到人工智能（AI）带来的潜在风险。根据当局向金融机构展开的调研，包括AI引发的市场脆弱性在内的金融市场压力，是新上榜的风险，意指AI投资一旦收缩，可引发市场下挫和经济放缓。

上星期美国联邦储备局三年来首次加息，开启加息周期，同时过去两周“AI末日风险论”引发市场担忧，导致一轮市场调整。

金管局在报告中指出，全球资本成本继续面临上行压力，“资本成本若维持在较高水平，可能会考验全球金融韧性。”

通货膨胀比预期更具黏性，上行风险更突出，中东冲突升级加大能源价格压力，加上AI带来的通胀压力，促使多个发达经济体加息。

利率预期若突变 可引发资产价格大幅重估

金管局说，主要发达经济体的全球主权债券收益率普遍上升，将推高债务偿付成本，影响会外溢到企业和家庭，同时压低资产估值。利率预期若出现突然变化，可能引发资产价格大幅重估。

此外，若AI行业盈利或预期回报明显不及预期，可能引发重估值，亏损通过股债和私人信贷市场扩散。高杠杆、集中风险敞口，以及私人信贷领域赎回和再融资压力，可能进一步加深对更广泛金融体系的溢出影响。

金管局指出，全球实际利率上升可能对亚洲经济体产生不均衡影响。受益于AI相关投资和出口的经济体，更有能力吸收较高的借贷成本，但也更易受到AI周期回落冲击。与AI关联较弱、且财政赤字或经常账户赤字较大的经济体，更易受全球金融环境收紧冲击。

但整体而言，金管局认为，新加坡企业、家庭和金融业保持稳健。企业过去一年基本维持或改善财务情况，得益于稳定的盈利和较低的借贷成本，还债能力也改善。家庭金融资产增速超越负债，还债能力也进步。

今年第二季我国整体居民债务对国内生产总值比为133%，低于长期平均水平。

不过金管局提醒：“宏观经济展望不明朗，企业和家庭应审慎理财，维持足够多的流动资金。”

金融机构：AI带来金融市场和网安风险

根据金管局向57家主要金融机构的首席风险官展开的调研，包括AI引发的市场脆弱性在内的金融市场压力，是这次新上榜的风险，57%受访者指出这一风险，影响力度在所有风险中排第三。

金融机构认为，AI相关产能过度投资，可能带来潜在金融市场压力。如果需求或盈利能力不及预期，数据中心和半导体供给过剩会成为关键隐忧。

AI投资收缩，可能引发更广泛的市场调整。随着AI资本开支日益成为经济增长和股票市场表现的重要支撑，一旦趋势逆转，可能同时削弱经济活动和金融环境。

另外，尽管地缘政治仍是影响力排第一的风险，但网络和运营风险成为被提及最多的风险（80%），反映金融机构担忧科技进步，可能使网络攻击工具变得更易获取、更复杂，且更容易扩大规模。多家金融机构将AI赋能的网络攻击形容为威胁格局“升级”。

前沿AI模型能力不断提升，可能让发现和利用漏洞变得更容易；生成式AI的进步，则可能导致欺诈和社会工程（social engineering）攻击日益复杂。金融机构还强调，由于行业依赖共享的云服务和AI基础设施供应商，集中度风险正在上升。

展望未来，金融机构认为量子计算是需要及早关注的新兴风险。