英国巴克莱银行（Barclays）星期二（9月22日）宣布，将聘请摩根士丹利前财富管理部门高管黄以荣，出任新加坡与亚洲私人银行主管，今年12月起生效。

黄以荣在加入巴克莱银行前，已在亚太的财富管理和私行等领域有至少20年的从业经验。除了曾在摩根士丹利任新加坡财富管理部门总裁兼销售主管，他还在新加坡银行（Bank of Singapore）、瑞信（Credit Suisse）、瑞银财富管理和高盛（Goldman Sachs）等机构工作过。

银行称，黄以荣加入后将常驻新加坡，负责领导巴克莱在新加坡的私人银行业务，并推动该地区以市场为导向的业务发展策略，同时与面向亚洲国际客户的私行分销团队紧密合作。

另外，巴克莱印度私人银行业务将继续由戈什（Adrish Ghosh）领导，他也会继续向国际私行主管布莱德（Annabelle Bryde）汇报。

为更好地服务于接轨国际的超高净值客户和家族办公室，抓住财富持续流入新加坡的市场机遇，巴克莱在今年9月早些时候还宣布了成立新加坡财富中心。文告称：“这进一步彰显了银行致力于在这一全球重要财富管理中心拓展业务的承诺。”

布莱德指出，新加坡是巴克莱触达亚太地区增长机遇的重要门户市场，“随着我们继续深化与该地区企业家、超高净值客户及家族办公室的合作关系，黄以荣的任命标志着，巴克莱的增长战略已向新阶段迈出了重要一步。”

黄以荣说，巴克莱具备独特的国际化业务定位，并在亚太保持着强劲的发展势头：“我期待与行内各部门通力合作，深化客户关系并满足该地区企业家、家办及具有全球业务需求的客户在国际层面的各类需求。”