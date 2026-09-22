近期深陷债务与财务困境的谢美丽控股（Mary Chia Holdings），已遭到债权人Fullink Capital私人有限公司提交清盘申请，相关聆讯在9月30日于新加坡高等法院召开。

根据政府宪报（Government Gazette）网站星期二（9月22日）发布的信息，Fullink Capital已于今年4月29日向高庭提出将谢美丽控股清盘的申请。

有关申请尚待法院聆讯及裁决。

Fullink Capital已委任本地律师事务所UniLegal LLC为法律顾问，任何计划出席清盘聆讯的债权人等相关方，都须在9月26日之前向UniLegal LLC送达相关书面通知，以表明出席意向。截稿前UniLegal LLC未回复《联合早报》的置评请求。

根据谢美丽控股4月12日发布的文告，Fullink Capital今年早些时候通过律师发出法定追债信（statutory demand），就谢美丽全资子公司欧佳丽卡（Organica International）的一笔35万元贷款进行索偿，包括滞纳金和违约利息等费用在内，涉及总金额约90万2640元。

因谢美丽为欧佳丽卡的这笔贷款提供企业担保，Fullink Capital在4月29日针对谢美丽控股、欧佳丽卡、总裁何雯莉和集团前财务总裁苏俊明（音译，Su Jun Ming）提起破产诉讼。

不过，谢美丽控股9月12日发布的文告显示，苏俊明已因个人事务及寻求其他发展等原因辞去职务，9月28日起生效，截至目前公司尚未公布新财务总裁人选。

谢美丽控股主营美容瘦身服务，在全岛目前有四家门店；欧佳丽卡是谢美丽控股旗下的一家直销公司，负责自有美容与营养品品牌的营销。

该公司股价星期二无变动，闭市报0.9分。