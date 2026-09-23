得益于人工智能（AI）带动科技公司业绩增长，全球上市企业派息金额在今年第二季达到8273亿美元（约1.05万亿新元）的高点，同比上升7.9%。新加坡上市企业派息金额同比下降5.2%，但经调整后仍增长0.8%。

资本集团（Capital Group）的股息观察（Dividend Watch）报告显示，每年第二季度通常都是上市企业发放股息的高峰季节，今年次季派息规模更是超过2011年的全年金额。

此外，全球有88%的上市企业都在2026年第二季提高股息或维持不变，股息增长率的中位数为6%。

报告指出，科技业是第二季派息金额增长最显著的领域，同比增幅达到26.3%。这主要因为AI热潮带动半导体供应链企业净利强劲增长，其中有一半增幅来自英伟达（NVIDIA）。

金融业仍是当下派息力度最强的行业，今年第二季的派息总额为260亿美元，核心增幅为10.1%。

新加坡上市企业今年第二季的派息总额为75亿美元（约98亿新元），同比减少5.2%，主要因为指数调整影响，不包括指数调整、外汇等影响后的增幅为0.8%。

报告指出，银行业依然是新加坡企业派息的主力领域。星展集团（DBS）凭借稳健的盈利能力与强劲的资产负债表，实现稳健的股息增长；大华银行（UOB）则因盈利增速放缓且资本管理更为审慎，导致可分配给股东的现金有所减少。

报告称，指数调整主要指企业变更支付股息的频率或时间，导致增减幅度出现变化，目前在全球层面影响不大，但略微拉低部分市场的总派息额增长率；核心增长率则剔除指数调整、汇率影响和特别股息等因素的影响。

资本集团预计，全球上市企业2026年的全年派息金额将达到2.23万亿美元，料同比增长6.4%，主要得益于特别股息超过预期增长、美元走弱及一家美国大型半导体企业调整股息政策。

展望股息派发前景，研究认为很大程度上也取决于中东局势和能源价格的走势，以及通胀压力上升、疲软的消费者和AI热潮能否持续等方面的互相作用。