30亿元洗钱案的第二场房地产拍卖会落幕，预示价最高的豪宅单位流拍。

星期三（9月23日）举行的两场拍卖会分别由房地产公司SRI，以及瑞联集团旗下宜迪产业咨询公司（ETC）主持。其中，多个位于美芝路一带风华南岸府（South Beach Residences）的单位，都属于洗钱案涉案者的妻子所有。

两场拍卖预示价最高的单位是苏永灿名下的风华南岸府顶层单位（penthouse）。这个面积超过6700平方英尺的四卧房公寓，指示价2532万元。

这个单位是第一个被推出拍卖的。《联合早报》观察到，现场有几人不停地在手机上敲打，似乎在传达拍卖现场的情况。不过，在主持人逾五分钟的介绍后，依旧无人出价。

风华南岸府的其余四个单位之后推出，但同样无人问津。

根据《联合早报》看到的资料，这四个单位分别属于王水明的妻子王瑞燕、苏剑锋的妻子陈秋燕、王彬刚的妻子王丽云，以及苏海金的妻子伍琴名下。

四个人分别是在2020年至2022年期间购入单位。其中，伍琴名下的单位面积最大，为1774平方英尺，预示价660万元。而王瑞燕则是以信托的形式持有名下的单位。

买卖记录显示，伍琴是在2019年11月，斥资584余万元，买入风华南岸府的单位。当时她在买卖合约上登记的公民权仍是中国。

苏海金与陈志豪宅单位隔窗相望

根据房地产资料，苏氏夫妇是在2021年申报将登记在册的公民权改为塞浦路斯。

在同一份合约上，她声称住在格兰芝路豪宅项目格美华庭（Gramercy Park）的一个单位。资料显示，这个豪华顶层单位在她丈夫苏海金名下。

苏海金和陈志两人位于格美华庭的豪华顶层单位比邻而居，两个单位打开窗子就可隔窗相望。（白艳琳摄）

《联合早报》也发现，因涉嫌诈骗、如今已被遣送到中国的柬埔寨太子集团创始人陈志，拥有与苏海金相同楼层、相同格局和大小的格美华庭单位。从平面图看，两个单位“隔窗相望”。

苏海金和陈志的购房时间点也相隔不远。前者在2017年6月购入单位，陈志则在三个月后买入。

除了风华南岸府以外，其他房地产还包括第九区里峇峇利（River Valley）永久地契项目圣多马士八号（8 St Thomas）的两个单位，相信分别属于涉案人陈志强和张瑞金名下。

其中，张瑞金名下的单位面积较大，为1755平方英尺，预示价572万元。这两个单位也没有卖出。

本场拍卖也有一个顺利工业园（ShunLi Industrial Park）面积8800平方英尺的工业厂房，起标价为363万元。现场之后有人反向还价，给出310万元的价格，不过没成交。