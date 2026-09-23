受科技股及纽约隔夜股市影响，亚太股市星期三（9月23日）涨跌不一，新加坡海峡时报指数横摆作收，闭市报5709.91点，全天小跌0.24%或13.85点。

截至新加坡股市星期三下午约5时30分，MSCI亚太指数微升0.05%。布伦特原油期货价格回升0.34%至每桶99.59美元。台湾和首尔股市星期三分别上涨0.75%和0.90%，香港、上海和深圳分别下跌1.01%、0.39%和0.50%，东南亚股市涨跌不一，东京休假。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时认为，亚洲股市星期三表现涨跌互现，部分反映隔夜华尔街股市的走势。继星期一（21日）强劲上涨后，大盘普遍出现获利回吐现象，唯独人工智能相关股票表现坚挺。受人工智能板块持续看涨情绪的推动，纳斯达克指数星期二（22日）再创历史新高。鉴于台湾和韩国股市在科技及半导体领域的权重较高，这一趋势也为这两个股市提供了有力支撑。

他说，新加坡股市的情况则略有不同。海指此前连续两周下跌，本周才出现一定程度的反弹。不过，与部分区域股市相比，海指的波动幅度相对温和。新加坡股市以银行股和房地产投资信托（REIT）为主，这些板块的波动性通常低于东亚地区那些以科技股为主的股市。

尽管如此，新加坡的科技股也呈现出一定程度的反弹势头。新加坡的科技股大多数属于半导体供应链，作为半导体生态系统的一员，它们正受益于近期人工智能热潮带来的利好行情。

整体上，油价和利率走势继续令大盘表现得更为谨慎。新加坡海指本周回弹幅度相对温和，一定程度上归因于银行股和房地产投资信托的较高权重。张爵兴说：“总体来看，目前的整体上升趋势似乎依然稳固。”

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时说，亚太股市表现参差不齐，既反映了人工智能领域的强劲需求，也体现了贸易不确定性及通货膨胀担忧带来的影响。台湾和韩国股市受益于半导体行业的前景看好，而香港股市在“特习会”前夕则表现谨慎。

他说，在银行股举足轻重的新加坡股市，虽未能直接从晶片股的上涨行情中获益，但股息和财富管理业务收入仍提供有力支撑。油价下跌在一定程度上缓解区域压力，但美国联邦储备局近期加息、债券收益率高企，以及新加坡核心通胀率上升等因素，则对股市估值构成制约。

在此背景下，盈利稳健、具备强大定价能力及可持续派息能力的企业更受青睐，而新加坡房地产投资信托的表现则依然易受融资成本波动的影响。

新加坡股市星期三整体交易量降至11亿7000万股，交易总额降至20亿3000万元，其中约32%来自三只银行股；279只股上升，249只股下跌。

蓝筹股大多数上涨，30只海指成份股中，18只股价上涨，三只持平，九只下跌。银行股涨跌不一。

城市发展（CDL）股价猛涨3.70%，闭市报8.42元，是涨幅最大的海指成份股；海庭（Seatrium）股价下跌2.33%，闭市报2.10元，是跌幅最大的海指成份股。

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