气候适应已是新加坡可持续发展的建设重点之一，研究与创新作为其中的重要组成部分，仍需政府、企业和学术界等共同参与、打破常规思维并寻找创新方案，合作推动研究成果转化为气候解决方案。

国立研究基金会主席王瑞杰星期三（9月23日）晚上，以主宾身份出席2026年“可持续影响力奖”（Sustainability Impact Awards）颁奖活动，在演讲时作出上述表示。

这个奖项由大华银行（UOB）和《商业时报》联合推出，今年已是第四年，新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所是奖项的知识合作伙伴。

2026年共有13家企业和三人获奖，其中有五家企业获“特别表彰奖”（special recognition award）。

特别表彰奖是主办方今年在企业组别下增设的奖项，以鼓励那些超越常规商业做法、对环境和更广泛生态系统带来积极影响的企业。

海运业者Berge Bulk大胆变革 获“年度影响力企业奖”

新加坡海运公司Berge Bulk今年在大型企业组别中获“年度影响力企业奖”。主办方认为，该企业所在行业减排难度极大，但公司仍采用了大胆且颇具变革的行动，包括改造翻新（retrofit）、节能技术和自愿碳信用额度等，在去年达到了碳中和目标。

新加坡海运公司Berge Bulk今年在大型企业组别中获“年度影响力企业奖”，创办人兼总裁马歇尔（James Marshall，右）9月23日代表公司领奖；大华银行副主席兼总裁黄一宗（左）在为他颁奖后不禁竖起大拇指，对该公司的可持续发展建设表示赞赏。（陈斌勤摄）

清节源私人有限公司（Clean Kinetics）则在中小企业组别中获得该奖项，以表彰公司在东南亚和中东地区推广清洁能源和可持续出行方案的贡献。

此外，本地农业科技公司Greenphyto创办人兼总裁钟淑娴，在个人组别中获颁“年度影响力领袖奖”。主办方认为，她在推动生态创新与促进粮食公平方面，展现了富有远见的领导力。

新加坡农业科技公司Greenphyto创办人兼总裁钟淑娴（右）今年在个人组别中获颁“年度影响力领袖奖”，国立研究基金会主席王瑞杰9月23日为其颁奖。（陈斌勤摄）

王瑞杰祝贺所有获奖者，并指出可持续影响力奖是为了表彰那些在可持续发展建设方面，能将构想付诸行动的个人与企业。他说：“他们的努力，正助力新加坡构建一个更绿色且更具韧性的未来。”

他还指出，气候变化正不断影响着新加坡人的生活与周边环境，更威胁着一些动植物物种的生存，新加坡也将2026年定为“气候适应年”，并通过“研究、创新与企业2030计划”（Research Innovation and Enterprise 2030，简称RIE2030）提供支持，推动相关科研创新项目发展。

“我们也将继续通过RIE2030支持各类合作伙伴关系，汇聚各界力量，共同开发并推广各类解决方案。”

《商业时报》总编辑陈慧芬说，2026年报名参赛的公司与个人增加了40%，整体质量和行业多样性也有显著提升。她说：“从减排难度较高的行业，到积极进取的中小企业，再到富有远见的领袖人物，今年的获奖者展现了真正的可持续发展领导力。”

大华银行副主席兼总裁黄一宗说：“在亚细安迈向更可持续的未来过程中，要取得实质性进展，需要政府、企业和社区共同提出切实可行的解决方案、投入资金，并建立强有力的合作关系。大华银行很荣幸能够表彰这些推动变革的先行者。”