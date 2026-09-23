英兰妮：房地产界可扮演积极角色 打造更多亲家庭空间
领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长英兰妮呼吁房地产发展商，在项目中刻意融入亲家庭的空间。 （档案照片）
要扭转新加坡婚姻和生育率下降趋势，政府孤掌难鸣，需要整个社会共同努力。房地产业者有多重身份，可发挥重要作用。
领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长英兰妮，星期三（9月23日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）的中秋午宴致辞时指出，房地产发展商在决定建筑物设计、功能和设施方面，有很大的话语权。
她因此呼吁房地产发展商，在项目中刻意融入亲家庭的空间。“可以是更适合家庭使用的公共空间、哺乳室，或是商业建筑中的相关设施，以及既能满足幼儿需求，又能照顾年迈祖父母的空间。”
我国的生育率亮红灯，2025年整体生育率降到0.87的新低点。黄循财总理在今年的国庆群众大会上，披露重塑结婚与生育观念工作组所提出的首批建议，包括育儿假、财务支持、照护与住房措施，旨在给予新加坡人组建家庭的信心和底气。
英兰妮也是财政部及国家发展部第二部长。她敦促商场业主，别仅仅把商场当成购物地点，而是将它们视为社区的潜在活动中心，可与经验丰富的伙伴合作主办活动，为单身者和家庭组织各类活动。
“这既能实现为商场吸引客流、为租户带来生意的目标，也能达成通过公共空间凝聚人群的社区目标。在此鼓励餐饮租户增设更多亲家庭的设施并推行相关举措，同样会有所助益。”
此外，房地产业者不仅是项目开发者与业主，同时也是雇主。
英兰妮说，不仅是年轻父母面对平衡工作与照护责任的挑战，随着我国步入超老龄化社会，无论是单身、已婚、有无子女者，都需要时间照顾父母、祖父母，甚至是兄弟姐妹，这就意味着工作场所的规范和做法必须改变。
“我鼓励大家审视各自的工作场所，思考能否实现企业目标及营造亲家庭环境的更广泛社会目标；同时评估是否需要在重新设计工作、人力规划、交叉培训和公平分配工作等方面作出调整，从而落实灵活工作安排。”