要扭转新加坡婚姻和生育率下降趋势，政府孤掌难鸣，需要整个社会共同努力。房地产业者有多重身份，可发挥重要作用。

领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长英兰妮，星期三（9月23日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）的中秋午宴致辞时指出，房地产发展商在决定建筑物设计、功能和设施方面，有很大的话语权。

她因此呼吁房地产发展商，在项目中刻意融入亲家庭的空间。“可以是更适合家庭使用的公共空间、哺乳室，或是商业建筑中的相关设施，以及既能满足幼儿需求，又能照顾年迈祖父母的空间。”

我国的生育率亮红灯，2025年整体生育率降到0.87的新低点。黄循财总理在今年的国庆群众大会上，披露重塑结婚与生育观念工作组所提出的首批建议，包括育儿假、财务支持、照护与住房措施，旨在给予新加坡人组建家庭的信心和底气。

英兰妮也是财政部及国家发展部第二部长。她敦促商场业主，别仅仅把商场当成购物地点，而是将它们视为社区的潜在活动中心，可与经验丰富的伙伴合作主办活动，为单身者和家庭组织各类活动。

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“这既能实现为商场吸引客流、为租户带来生意的目标，也能达成通过公共空间凝聚人群的社区目标。在此鼓励餐饮租户增设更多亲家庭的设施并推行相关举措，同样会有所助益。”

此外，房地产业者不仅是项目开发者与业主，同时也是雇主。

英兰妮说，不仅是年轻父母面对平衡工作与照护责任的挑战，随着我国步入超老龄化社会，无论是单身、已婚、有无子女者，都需要时间照顾父母、祖父母，甚至是兄弟姐妹，这就意味着工作场所的规范和做法必须改变。

“我鼓励大家审视各自的工作场所，思考能否实现企业目标及营造亲家庭环境的更广泛社会目标；同时评估是否需要在重新设计工作、人力规划、交叉培训和公平分配工作等方面作出调整，从而落实灵活工作安排。”