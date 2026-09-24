人手的触觉与灵活性，是机器人要复制的一大难题。美国机器人起步公司Tacta Systems正通过自研灵巧手平台，让机器人能够执行轻捏零件、插拔电缆等精细动作。公司星期四（9月24日）在新加坡启用办事处及生产设施，标志着首次将业务版图拓展至美国以外。

公司并未透露位于兀兰的新设施投资额。不过，Tacta联合创始人兼首席执行官帕瓦特（Vikram Pavate）指出，这只是公司在新加坡布局的开始，未来将以新加坡为重要据点，服务亚洲客户，并推动全球业务扩张。

在新设施开幕式上，Tacta联合创始人兼首席执行官帕瓦特（Vikram Pavate，左一）向新加坡经济发展局主席方章文（右一）和新加坡发展资本（SG Growth Capital）首席执行官朱兴栋（左二）介绍Tacta Glove手套。右二是Tacta联合创始人兼制造副总裁比布尔（David Bibl）。（邬福梁摄）

Tacta在2025年6月宣布完成共7500万美元（约9600万新元）融资，包括1100万美元种子轮（Matter Venture Partners领投），以及6400万美元A轮融资（America’s Frontier Fund和SBVA领投）。

这次扩张获得经济发展局和新加坡发展资本（SG Growth Capital）旗下的经济发展局投资公司（EDBI）的支持；EDBI也是公司A轮融资的战略投资者，但未透露关于投资的更多细节。新加坡发展资本是经发局与企业发展局的战略投资平台。

新加坡是全球化跳板

Tacta在2023年成立，今年7月公布首款产品TactaBot，包括执行动作的Tacta Hand、采集人类操作数据的Skill Capture系统，以及让机器人学习技能的AI系统。

其中，Tacta Glove是Skill Capture系统的核心。工人佩戴手套工作时，可记录动作、受力和温度等数据，再用于机器人训练。新加坡设施最快第四季起生产这款带有200多个传感器的黑色织物手套，明年首季陆续开始交付。

Tacta联合创始人兼首席执行官帕瓦特（Vikram Pavate）手上戴的是Tacta Glove，他表示希望在新加坡量产手套，让全球前沿实验室和先进工厂都能使用这一技术，推动物理AI迈向灵巧AI（dexterous AI）。（邬福梁摄）

帕瓦特在新设施的开幕式上讲话时说，新加坡无可匹敌的综合生态系统成为公司的首选，“我们考察过台湾、马来西亚、日本、美国等地，但新加坡有一流的人才、尖端的制造，以及致力相关领域研究的大学和科研机构。”

Tacta联合创始人兼制造副总裁比布尔（David Bibl）接受《联合早报》访问时补充说，在新加坡和日本等亚太市场，看到“非常强劲的客户需求”，涵盖自动化、汽车、电子、AI基础设施，以及医疗科技等领域。

预留空间明年继续扩建

据Tacta新加坡总经理吴日同介绍，新设施面积约2万平方英尺，并预留1万平方英尺的扩建空间，最快可在明年初投入启用。

设施设有三条主要生产线，并设有电脑数控设备，大部分生产设备将从美国总部转移过来，再本地优化工序和扩大生产。届时工人也会戴上自家手套进行数据采集。

Tacta也正与新加坡科技研究局（A*STAR）属下的微电子研究所（IME）合作，扩大核心触觉传感器的生产。

公司计划在第四季招聘数十人，包括先进制造、测试和电子工程师。对于机器人取代人力的担忧，比布尔坦言，制造业现实反而是缺工，“我们相信技术是为了补充人力。例如汽车焊接和喷漆虽已高度自动化，但最终装配仍依赖人工，这些工作既难找到人手、也无法用机器人完成，这正是机械手想进入的领域。”