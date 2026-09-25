新加坡8月私宅整体转售价连续第二个月下跌，比7月份下滑0.3%；其中核心中央区（CCR）的高档私宅转售价跌幅最大，环比下跌4.3%。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期五（9月25日）公布的预估数据显示，本地非有地私宅8月份的转售量为1040个单位，环比减少0.4%，同比少了7.2%。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）指出，农历七月可能使一些买家推迟购房，8月没有新私宅推出，尽管一定程度上缓冲季节性放缓，但作用并不明显。

“季节性因素不太可能完全解释市场低迷的现状。买家需要更长时间做决定，而一些卖家则坚持不降价。这种预期差距会减缓交易速度，尤其是买家有多个选择可供比较的情况下。”

细分市场来看，核心中央区转售价环比大跌4.3%；代表中档私宅的其他中央区（RCR）和中央区以外（OCR）的大众化私宅，转售价则分别上扬0.5%和0.8%。

与去年同期相比，核心中央区转售价下跌2.6%，其他中央区和中央区以外则分别上涨3.3%和3%。

哈金说，整体价格小幅回落，可能反映买家继续对价格敏感，部分单位也出现更大的议价空间。希望较快出售房产的卖家，有时需要调整价格预期才能促成交易。不过，整体转售价仍比去年同期高出2.2%。

8月份转售中，近半数（48.6%）是在中央区以外，其他中央区私宅占33.5%，核心中央区则占17.9%。

展望未来，哈金预计，随着农历七月结束，部分此前推迟的购房需求可能重新入场。

不过，新私宅项目恢复推出后，也能吸引买家转向新私宅市场，或让他们在新单位和转售单位之间做更多比较后才决定。