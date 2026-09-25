在英康保险（Income Insurance）总裁杨承霑今年底卸任前，公司宣布已寻得接棒人选，将委任保险业者宏利金融（Manulife）前高管邱甲祥博士（Dr Khoo Kah Siang）为新总裁。

英康保险星期五（9月25日）宣布，邱甲祥的任命将从2027年1月23日起生效，但在这之前还须获得新加坡金融管理局（MAS）的批准。

文告称，邱甲祥已在金融服务领域拥有超过30年的工作经验，曾在大东方控股（Great Eastern Holdings）、宏利和新加坡金管局任职，涵盖精算、监管与金融等职能。

邱甲祥在确认加入英康保险前，是在宏利负责亚洲新兴市场增长，管理印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、柬埔寨和缅甸等市场业务，也曾在2018年至2025年期间出任宏利新加坡总裁。

英康保险主席林森成说：“邱甲祥在保险业拥有丰富的经验，并具备带领企业成功转型的过往成绩，是引领英康保险迈向下一发展阶段的理想人选。”

公司现总裁杨承霑因寻求其他发展机会，今年8月已辞职，预计年底正式卸任，之后将由邱甲祥接手。

杨承霑2015年加入英康保险，曾担任人寿与健康保险业务总经理，并在2019年6月被任命为总裁。他在任的2024年期间，曾发生过德国保险巨头安联（Allianz）提出以22亿元收购英康保险多数股权的事件，但这项交易不久后便被当局喊停。