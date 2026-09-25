欧洲最大化工制造商巴斯夫（BASF）据报已在接洽赢创工业（Evonik），商讨收购合并后者的事宜。

同样来自德国的赢创工业，是巴斯夫在化工领域规模较小的竞争对手，两家公司在新加坡均有设厂且经营已久。

路透新闻星期五（9月25日）报道称，赢创工业已确认收到“巴斯夫对公司全部股权开展自愿收购要约的非约束性意向书”，但补充说双方还没开始正式谈判。

《金融时报》报道说，巴斯夫自今年年初以来就一直在与银行商讨潜在收购事宜，并持续推进潜在交易。

报道援引熟悉该交易的匿名人士消息指出，巴斯夫要想成功收购，还得让赢创工业的股东与高管确信与之合并可在战略上高度契合，并提出令后者满意的收购溢价。

《金融时报》还指出，虽然该合并会面临监管审查，但欧盟方面已表现出更愿意支持打造更大规模与竞争力的欧企的想法，而巴斯夫合并赢创工业也有助削减成本，并提升国际竞争力。

巴斯夫是总部位于德国的国际化工巨头，它的产品被广泛应用于建筑、汽车、清洁用品和塑料等多个领域。该化工巨头在1978年就已布局新加坡，2020年曾宣布投资3000万欧元（当时约为4500万新元）在大士建设新工厂。

根据官网信息，巴斯夫目前在新加坡共有四个生产基地，包括旗下主营表面处理产品与技术的凯密特尔（Chemetall）的生产基地；还设有一个人类营养应用实验室（Human Nutrition Application Lab）。

赢创工业主要生产用于涂料和床垫等产品的特种化工添加剂、用于汽车和航空航天领域的聚合物，和动物饲料用途的氨基酸等，目前业务遍及100多个国家，约有3万1000名员工；该公司是在更早的1969年，就已进入新加坡。

赢创工业在2025年曾宣布投资大约6000万美元（当时约为7730万新元），在裕廊岛建造东南亚首个世界级醇盐（Alkoxides）工厂，每年可生产10万吨醇盐；这是一种可用于生产生物柴油、药品和农业化学品等领域的催化剂。

《金融时报》称，赢创工业当前市值约为84亿欧元（约122亿新元），若加上净债务可达到120亿欧元，鉴于股东必然会向巴斯夫争取更高的收购溢价，潜在交易规模预计会相当可观。

值得注意的是，赢创工业本星期早些时候曾宣布裁减超3200个工作岗位，其中2150个岗位在德国。目前尚不清楚，在巴斯夫合并赢创工业后，双方在新加坡是否也会进行裁员或裁减职位。

赢创工业股价星期五开市后一度上涨10.6%，随后增幅略有放缓至8%；巴斯夫股价则下跌了2.7%。