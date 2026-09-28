美国国债上星期五（9月25日）收益率企稳，科技股领涨，华尔街股市收高，结束了一周的波动。

纳斯达克指数收涨0.48%，报27068.72点；标普500指数涨0.51%，报7743.41点；道琼斯工业指数也走高0.93%，报51828.62点。

新加坡海峡时报指数上星期五闭市收报5711.12点，回升0.49％或27.75点，全周上扬0.97%。

不过，油价以及近期美国国债收益率高企，让投资者继续保持谨慎。

以下是星期一（28日）可关注的股票：

1. 城市发展（CDL）开市前公布战略检讨结果，并推出2027财年至2029财年三年“GET+”战略。

公司计划投资50亿元、脱售60亿元资产，并预计现有房地产发展项目将带来逾60亿元的现金流入。

公司也计划成立专门的基金管理平台，把资产管理规模（AUM）倍增至100亿元，并把净负债率降至约55%。

城市发展股价上星期五股价收报8.26元，起0.49%。

2. 天然煤矿集团（Geo Energy Resources）盘前发布盈利指引，预计第三季净利大幅增加，受煤炭销量增长和售价上升，以及MBJ物流设施每吨节省约11美元成本推动，预计全年盈利也会显著增长。

集团披露，与重要股东瑞士私人大宗商品投资公司Resource Invest AG以15亿美元估值投资MBJ的磋商进展顺利，正在敲定最终协议。

天然煤矿集团股价上星期五收报0.56元，涨0.89%。

3. Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust）拟以1亿1400万欧元，将旗下房地产投资信托管理人、商业信托管理人，以及管理房地产信托和部分第三方资产的泛欧物流和轻工业营运平台纳入内部管理。

交易完成后，集团将拥有约100名员工，管理资产规模约32亿欧元；预计按2025财年形式上（pro forma）计算，可令每合订证券单位派息（DPS）提高5.9%。

信托股价上星期五收跌3.36%，报1.44欧元。

4. 再生能源解决方案供应商优特科技国际（Oiltek International）宣布，已向马来西亚证券委员会提交申请，拟在马交所主板第二上市。公司拟在马国公开发售新股，并向当地投资者私募配售现有股；也计划在第二上市前派发新股的红股，以提高市场吸引力和股票流动性。

优特科技国际股价上星期五收报1.25元，涨1.63%。

5. 凯利板上市的许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）是优特科技国际母公司。它在盘前申请星期一恢复交易。公司上星期五下午盘中收于9.3分，涨3.99%。

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