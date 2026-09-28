得益于人工智能（AI）相关需求的强劲带动，新加坡8月整体制造业产值同比增长15.4%；若剔除生物医药制造业，产值同比增长17%。

根据新加坡经济发展局（EDB）星期一（9月28日）发布的预估数据，经季节调整后，本地8月制造业产值环比下降0.5%；若不包括生物医药制造业，则环比上涨5.8%。

6月和7月的整体制造业产值，分别同比增长7.6%和6.9%，相比之下，8月增长明显提速。

绝大多数制造业领域都在8月份实现产值增长，仅化工业产值同比下滑。

其中，由于AI发展带动相关工业产品需求高涨，精密工程业与电子业产值都大幅提升。

精密工程业受机械与系统领域内半导体设备产量增加推动，录得33.9%的增幅。电子业也在服务器及相关产品、半导体与数据存储产品的生产带动下，同比增长了28.5%。

交通工程业同比增长了9.5%，主要因为航空航天板块飞机零部件产量增加。

一般制造业与生物医药制造业增幅较小，分别为1.5%和0.4%。

生物医药业产值增速较弱，主要是制药领域因生产的活性药物成分组合变化而产量下滑所导致，该领域的医疗器械产量实际上有所增加。

化学工业继续受石油和石油化工板块拖累，产量下降了12.7%。石油产量是受工厂检修影响，而石油化工仍受制于需求疲软和原料供应中断的冲击；另外，特种化学品产量实现增长。