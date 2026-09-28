Stoneweg欧洲合订信托（Stoneweg Europe Stapled Trust，简称SERT）拟将房地产投资信托管理人、商业信托管理人，以及泛欧物流和轻工业资产管理与房地产管理平台纳入内部管理。

信托星期一（9月28日）发文告披露，这一交易的对价为1亿1400万欧元（约1亿6600万新元），有效对价为9400万欧元，不包括第三方共同投资权益。

交易完成后，物流和轻工业资产，以及相关管理平台的所有权都将纳入信托架构内。

这也将把约100名分布在欧洲10个司法管辖区和新加坡的员工纳入信托。他们目前管理信托投资组合里的96项资产，总出租面积超过160万平方米，并负责管理46项资产第三方资产，约61万8000平方米可出租面积。

届时，信托管理资产规模将达到约32亿欧元，其中包括现有的23亿欧元投资组合，以及8亿2000万欧元的第三方资产管理合约。

与此同时，作为拟议内部化融资的一部分，信托管理人也拟向Stoneweg相关实体发行4000万个新合订证券，每单位2欧元，比9月24日约1.5欧元的成交量加权平均价高出约33%。

信托预计，按2025财年形式上（pro forma）计算，可令每合订证券单位派息（DPS）提高5.9%。

信托也在星期一开市前申请在早上9时至中午12时暂停交易，并于下午1时恢复交易。

信托股价上星期五（25日）收跌3.36%，报1.44欧元。