星狮地产将旗下约11亿元成熟旅宿资产的权益出售给泰国投资及控股公司TCC Group Investments（简称TCCGI），受到股东连番追问。

星狮地产（Frasers Property）星期天（9月27日）晚间公布8月28日特别股东大会会议纪要，会议主要审议与辉盛国际信托21亿元资产组合优化计划相关的交易。

多名股东质疑，在没有其他买家的情况下，将一批成熟资产以高于独立估值的价格，直接出售给同样由苏旭明及其家族所持有的TCCGI，是否合理；更有股东向总裁苏华钦直言“谁是最大受益者”。

主持这次会议的首席独立董事陈育宠说，苏华钦属于这一交易的利益相关者，因此不宜回答受益者问题。

苏华钦随后以董事会成员身份回应说，辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）资产组合优化“将使星狮地产受益，因此也会惠及所有股东”。

针对关联方交易问题，陈育宠也说，相关资产都经过独立专业估值，独立财务顾问德勤认为交易是按正常商业条件进行，不会损害公司及少数股东利益。

至于没有其他买家的情况下估值是否合理，他指出，资产估值是一项专业工作，会参考可比公司交易、现金流和收益率等因素，这些因素与是否存在买家无关。估值工作由独立于公司的专业估值师完成。

也有股东提问，为何出售仍能产生稳定收入的成熟资产，收益率为何偏低，以及管理层是否采取了措施提高回报。

苏华钦解释说，房地产收益率取决于资产产生的现金流和资产价值的比较。当资产价值增速快过现金流时，即使现金流稳定或改善，收益率也可能下降。

管理层也认为，这些成熟资产中长期进一步升值空间较为有限，因此适合回收资本，再投入回报潜力较高的项目。

此外，有股东认为，这项交易虽然会提高每股盈利（EPS）和每股净资产（NAV），但增幅有限，并担忧公司股价相对每股净资产表现；也有股东敦促董事会将公司彻底私有化。

对此，董事会说将继续致力于提升股东长期价值并寻找新的发展机遇。

对于私有化问题，苏华钦回应称，这属于控股股东的权限，不是董事会决定的事项。

截至星期一午间休盘，星狮地产股价下滑1.02%，报0.97元。