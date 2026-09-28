油价上涨、人工智能（AI）产品出口强劲，加上政治风险下降，马来西亚令吉年底前有望走高。

9月以来，令吉累计下跌1.2%，是亚洲跌幅最大货币，但三菱日联银行预计令吉会上涨，到年底，美元兑令吉有望跌至1美元兑4.03令吉，三井住友银行更是预期会跌到4.0。

星期一（9月28日）中午，1美元可兑4.08令吉，上扬0.16%；1新元则可兑3.19令吉，涨0.23%，过去一个月累计涨幅为1.25%。

分析师指出，油价再度上涨，将提振马国作为能源出口国的收入。马国在全球AI供应链中的角色日益重要，也使它受惠于半导体需求增长。同时，部分州选举的政治风险溢价也在逐渐消退，令吉有望恢复涨势。

马来西亚出口在截至8月的五个月里，每个月同比增幅都超过35%，主要受半导体等电子产品出货量带动。相比之下，2025年全年出口增幅平均约6.7%。

国际货币基金组织数据显示，马来西亚已成为全球四大AI相关硬件净出口市场之一，与韩国、台湾和泰国并列。

三菱日联银行资深货币分析师陈进来认为，马国电子产品贸易顺差，能够抵消更高的石油进口成本，而且主权债券和令吉估值都具吸引力，有望继续吸引资金流入，进而支撑令吉。

根据国际清算银行数据，目前令吉实际有效汇率比过去20年平均水平低约2%。

高盛策略师则认为，马国今年一直处于有利的贸易条件，也是区域内较能受惠于AI投资和能源价格上涨的经济体。随着央行立场略转鹰派，令吉表现优异的动力已满足，并建议买入令吉、卖出泰铢。