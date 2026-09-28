随着晶片股下跌及油价高涨，亚太股市星期一（9月28日）多数下跌，新加坡海峡时报指数则继续逆势上升0.31%或17.90点，闭市报5729.02点。

截至星期一下午约5时40分，MSCI亚太指数回跌0.83%。布伦特原油期货价格回涨3.22%至每桶107.68美元。深圳和首尔股市败退3.07％和2.70%，领跌亚太各地股市，上海和东京股市也各跌1.67%和0.73%。香港股市回升0.54%，悉尼股市微升0.06%。除新加坡外，其他东南亚股市皆下跌。

在亚洲星期一交易时段，美股三大股指的期货下跌0.40%至1.01%。上星期五（25日），纳斯达克综合指数上升0.48%，标准普尔500指数上升0.51%，科技权重最低的道琼斯指数则上弹0.93%。

对于美股股指期货的下跌，彭博社报道引述AlphaValue公司副首席执行官拉马涅（Laurent Lamagnere）说：“目前有许多因素不利于股市：油价上涨，债券收益率也飙升至极高水平，我很难保持乐观。”

辉立证券研究投资经理胡宇轩接受《联合早报》访问时说，亚洲股市星期一走势分化，中国和韩国市场领跌。首尔股市的回调主要受晶片制造商SK海力士（SK Hynix）和三星电子（Samsung Electronics）股价下跌拖累，这两家公司的股价均下跌了近5%；此前有消息称，鉴于关于人工智能代理（AI agent）失控的报道日益增多，OpenAI已暂停对部分最新模型的训练以加强安全管控。这一消息重新引发了市场担忧，即人工智能发展步伐放缓可能会抑制对半导体的需求。

胡宇轩指出，中国股市表现疲软，这可归因于中国国家统计局星期一上午发布的数据。数据显示，中国工业利润增速放缓。此外，投资者可能对“特习会”未能取得重大突破感到失望。

至于新加坡海峡时报指数星期一走高，他说，这得益于本地三家银行股价的集体上扬。

FSM Global研究部投资组合经理曾德均认为，新加坡市场韧性与全球市场动荡时期的典型表现相符。海峡时报指数由银行、房地产投资信托、电信和工业企业主导，对那些最易受收益率上升冲击的高增长科技股的敞口相对有限。利率较长期维持高位往往有利于本地银行，因为这能带来更强劲的净利息收益率；同时，新加坡市场诱人的股息收益率也为投资者提供了某种程度的收入稳定性。

新加坡股市星期一整体交易量升至14亿3000万股，交易总额升至19亿元；224只股上升，305只股下跌。30只海指成份股当中，15只股价上升，三只持平，12只下跌。三只本地银行股皆继续上升。

大华银行（UOB）股价星期一上升1.69%，闭市报43.29元，是涨幅最大的海指成份股。城市发展（CDL）股价大跌8.11%，闭市报7.59元，是跌幅最大的海指成份股。

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