金融市场正面临“中年危机”挑战，但受益于新元强势地位和充裕的市场流动性，新加坡利率及相关资产对资金仍极具吸引力，这为新加坡市场的收益率提供坚实支撑。

星展银行高级投资策略师吴琇琼星期一（9月28日）在2026年第四季度投资展望报告发布会上说，银行预计美国联邦储备局今年年内和明年第一季度将各再加息一次，累计利率将再上升约50个基点。相比之下，新加坡由于实行汇率政策且市场流动性充裕，利率（尤其是债券收益率）不一定会跟随美国大幅走高。

星展银行首席投资办公室在报告指出，尽管当前全球市场正面临沉重的债务负担、地缘政治紧张局势，以及美联储政策转向等多重“中年危机”挑战，但全球风险资产依然展现出强劲的韧性。

报告的金融市场“中年危机”，是指投资者开始质疑投资组合集中度风险、估值水平，以及当前涨势的可持续性。

星展银行北亚区投资总监杨政龄在发布会上说，面对系统性风险的升温，建议投资者提高另类资产的配置权重，以提升投资组合抵抗回撤的能力。

在另类投资领域，报告重点看好黄金、私募资产和对冲基金。债券方面，银行则建议发达市场企业债与中低评级的信用债，保持五至七年期。

资金转向“AI采纳者”

在股票市场方面，星展银行观察到，美股等全球主流股市正渡过初期的疯狂，涨势呈现向外扩大的健康轮动趋势。此前，科技巨头庞大的人工智能（AI）资本支出，对自由现金流造成了明显挤压，引发了市场对科技股估值过度集中的担忧。

如今，资金正从早期的“AI建造者”逐步转移至“AI采纳者”，即那些无需承担高额资本支出、但能通过应用AI技术实现降本增效的软件与服务板块，这些企业盈利空间更具弹性。

此外，非科技类的传统行业也迎来亮眼表现，得益于监管放松和资本市场活跃，美、欧、日股中的金融板块表现强劲，而能源板块也受到供给限制与地缘溢价的有力支撑。

在日本除外的亚洲地区，报告指出，台湾与韩国在AI硬件供应链中不可或缺，中国大陆在构建本土AI与半导体生态上取得实质进展，而以马来西亚数据中心和新加坡金融及房托基金为代表的亚细安地区，正在崛起为数码基础设施枢纽。

日本股市方面，受益于结构性改革、企业治理改善及合理估值，伴随日本央行加息进程加速，当地银行板块将直接受益。