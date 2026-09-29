市区重建局星期二（9月29日）推出东海岸路一幅99年地契私宅地段招标，同时推出实龙岗北景一幅备售99年地契地段供发展商考虑，它们分别可建约85个和235个住宅单位。

东海岸路（East Coast Road）地段属于2026年下半年政府售地计划下的正选地段，由两幅被无盖水沟分隔开来的地段组成，占地面积5503平方公尺（约5万9200平方英尺），楼面面积可达8805平方公尺。

值得注意的是，这幅地段规定单位平均面积，不得低于100平方公尺或1076平方英尺。

分析师认为，地段面积小，或吸引中小型开发商参与竞投，预料能获得三至六份标书，最高竞标价在容积率每平方英尺1100元至1650元之间。

地段中间有水沟 发展商或需造桥

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明说，地段仅可发展85个单位，是政府售地计划下单位数量第二少的地段。

住宅数量最少的地段是汤申路上段一带的忠国路（Chong Kuo Road）地段，兴建了拥有84个单位的私宅项目The Essence，于2019年开售。

叶润明认为，地段缺乏规模效益，再加上中间有一条贯穿的水沟，发展商有必要建造一座桥以连接两幅地，这会推高建筑成本，或影响发展商的竞标意愿。

分析：地段小可减低发展风险 可发展面积大且面向家庭单位

不过，大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究员麦俊荣说：“地段面积小，中小型发展商可以应付。尤其是考虑到，无论是集售市场还是政府售地，东部地区缺乏类似规模的住宅用地。”

ERA产业总裁朱泳强也说，项目规模小，降低了发展风险和资本要求，使地段对更广泛的发展商具吸引力。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹认为，地段会吸引发展商有选择性的兴趣。她也认为，由于东海岸路地段所在地区存在交通问题，不宜建造太多小单位，所以地段有最小平均面积规定。

她说：“项目大概率会是较大型、面向家庭的住宅单位。这或许会吸引区内寻求合适面积住房的有地住宅居民。”

瑞联（橙易—宜迪）集团副总裁郭建廷指出， 尽管在勿洛规划区自2025年推出和售出了几幅地段，包括新樟宜路上段（New Upper Changi Road）和碧湾通道（Bayshore Drive），但东海岸路上的新住宅供应有限，区内对未来项目有积压需求。

分析师普遍认为，这个地段的位置算优越，两公里内有六所小学，包括热门小学道南学校，这对未来买家是吸引点，但劣势是远离地铁站和生活设施。

东海岸路地段的招标，在12月3日中午12时截止。

实龙岗北景（Serangoon North View）地段不靠近地铁或商场，预料不会成功被“勾出”供竞标。（周国威摄）

分析：实龙岗北景备售地段被“勾出”几率不大

政府同时推出实龙岗北景（Serangoon North View）备售地段，供发展商申请推出。这幅地占地8085.9平方公尺，预计可建造235个住宅单位。

市场人士多认为，地段的交通与生活便利度相对较低，加上泉林路（Chuan Grove）已卖出两幅地，共超过1000个单位待销售，另一幅泉林路的备售地段预计下月推出，被“勾出”的几率不大。