在新加坡交易所主板上市的智慧控股（A-Smart Holdings）2026财年全年转亏为盈，从一年前的净亏127万元转为取得24万元净利。

公司星期二（9月29日）闭市后发布文告指出，业绩增长主要由房地产发展和印刷这两个核心业务的营业额上升所推动。全年营收达955万元，同比增长35.9%。

公司透露，在东帝汶的综合开发项目东帝汶滨海广场（Timor Marina Square）虽然还没全面完工，但其中62个住宅单位已被预订，总销售额达1156万美元（约1487万新元）。

东帝汶滨海广场坐落在东帝汶首都帝力的滨海地区，占地约3204平方米（约3万4487平方英尺），设有两座楼高23层和19层的大楼，包含零售和商业单位、办公空间、服务式公寓及住宅。

公司指出，项目建设进展顺利，其中23层高的住宅大楼已建至第21层；19层高的办公和酒店大楼则已建至第16层。公司预期在明年第二季开始进行部分交付，项目会在同年第四季度全面竣工。

除了住宅销售取得良好反应，商业店铺和办公楼也获得关注。目前，集团正与多个政府部门、石油及天然气企业及外交使馆洽谈，商讨签订长期租约。

随着项目接近完工，公司预期会销售更多单位并陆续收到相关付款，为集团带来显著的营收。

这个项目由智慧控股、盛和建筑和东帝汶EMG集团联合发展，智慧控股持有项目的79%股权。

智慧控股总裁兼执行董事林焕章指出，集团继续将东帝汶视为长期投资市场，并认为随着东帝汶加入亚细安，当地经济活动和商业机会将进一步增加。

与此同时，东帝汶正积极筹备2029年担任亚细安轮值主席国，届时预计将有一系列的相关会议、官方代表团访问及活动在当地举行，为集团带来新的发展机遇。

智慧控股股价星期二收报8.9分，下跌4.3%。