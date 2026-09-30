新加坡最大发展商城市发展（City Developments）最近公布了它姗姗来迟的战略检讨结果，集团准备把50亿元资本中的30%投向中国和日本市场。

集团看似规划了一条目标明确的价值释放路线图，不过市场并不买账。检讨结果公布当天，股价大跌超过8%，第二天延续跌势，两天共下跌超过10%，创下年内新低。

有业内人士提到，投资者或许被“中国”二字吓到，令他们想到当地楼市疲弱状态，以及协信远创投资事件的深远影响。特别是后者，它不仅造成巨额减值，还导致郭氏家族内部掀起波澜。

所以当城市发展说，中国住宅市场是一大投资重点时，市场第一反应估计不是兴奋，而是：为什么又是中国？

其实，城市发展这次的中国布局，与当年的协信投资有所差别。

与当年买入一家负债累累发展商的大笔股权不同，它在新策略中专注于一线和新一线城市的住宅项目，并以合资发展模式为主。

分析师指出，经历协信事件后，城市发展在中国的步伐预料更加小心。

兴业银行（RHB）分析师维杰（Vijay Natarajan）接受《联合早报》访问时估计，城市发展配置资本中，中国市场份额预计相对较小，在5亿元左右。

相比之下，协信远创造成的总损失高达约20亿元，是这一金额的四倍。

城市发展总裁郭益智在策略检讨发表会上也告诉《联合早报》，中国住宅市场经历一轮剧烈洗牌，使得原本激进扩张、资金充裕的发展商大幅减少，竞标环境变得更加有利。

年内推出上海黄浦新天地豪宅项目

城市发展即将在年内，推出它在上海黄浦新天地的豪宅项目“天润吉安AURA”。这个项目的发展地段由它与中国国企建发旗下的联发集团，在2024年以89亿4000万元人民币（约16亿6000万新元）的高价标得。

城市发展标得的地块，是上海新天地核心区21年来首个住宅用途的土地出售。集团预计在这地段发展40层的豪华公寓，以及有地住宅。（城市发展提供）

天润吉安AURA毗邻有个翠湖天地六期的豪宅项目，在2024年9月推出108个单位，开盘当天就销售一空，平均价格为每平方米21万元人民币（约尺价3700新元），总金额达到约120亿元人民币，价格和销售表现丝毫不逊于新加坡一些豪华项目。

以周边房价计算，天润吉安AURA售价或以亿元人民币计算。

郭益智说，当地户籍的高净值人士是项目潜在买家，他对这项目很有信心。

企业治理同样受关注

从数据上看，这种说法并非毫无根据。在中国全国房地产市场疲软情况下，上海新建住宅价格今年8月同比上涨3%。如果只看144平方米以上的大户型，涨幅更高，达5.5%。

当然，上海核心地段豪宅畅销，虽证明中国存在一群购买力极强的高净值人士，却不能保证他们会继续购买豪宅。北京当局近年来阴晴不定的政策环境，也让富裕阶层面对环境的改变。

除了中国市场风险，城市发展的企业治理也是市场另一大疑虑。

有专家指出，在协信远创的巨额损失后，城市发展如今再次加码中国，董事会是否具备足够强的监督和制衡机制，在投资纪律方面是否已真正吸取过去的教训，值得关注。

郭益智在发表会上说，集团将在新天地项目推出销售后，再评估当地市场情况。城市发展这次的中国策略是吉是凶，很快就有答案。

如果中国的富裕买家愿意继续为核心地段豪宅一掷千金，城市发展逆市拿地的策略或许证明它看准机会；如果销售不如预期，管理层或许得回答这个他们最不想听的问题：为什么又是中国？