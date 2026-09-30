因中东冲突显著推高能源成本，公共交通理事会9月29日宣布将上调地铁和公共巴士车资，从12月26日起整体调高7%，是历年来最高涨幅。

但星展集团研究星期三（9月30日）发布报告说，预计此次上调车资对公共交通业者康福德高（ComfortDelGro）盈利压力的缓解效果有限。

报告指出，从2025财年数据来看，当时车资上调6%后康福德高的交通服务收入仅取得1.6%的温和增长。然而，盈利能力显著提升，净利从24财年的不足100万元，增至25财年的1500万元，净利率虽仅为2%，但这一增长主要得益于燃料和电力成本的大幅下降。

星展分析师还指出，康福德高旗下新捷运（SBS Transit）2026财年上半年的业绩显示，公共交通服务的营业盈利已同比下降4%。此外，随着公司在淡滨尼巴士配套合约在2026年7月到期，业绩疲态到下半年料进一步加剧。

“展望2027年，若燃料与电力成本依然维持在当前高位，我们认为近期上调的车资恐难以完全抵消（康福德高）运营成本的上涨，地铁业务盈利仍会承压。”

星展分析师预计，新捷运2027财年的营业盈利将下滑3%，这个预测已计入运营成本上升和近期巴士配套合约流失所带来的影响。

星展研究对康福德高保留“持有”评级，目标价为1.4元。

康福德高股价星期三开市后下跌，截至下午3时59分报1.26元，已跌0.79%。